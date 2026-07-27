Futbolcuların Filenin Sultanları'nın Şampiyonluğunu Görmezden Gelmesi Tepki Çekti

X'te '@kafabirmiiilyon' isimli hesap milli futbolcuların sosyal medya hesaplarını inceledi ve A Milli Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde şampiyon olmasına dair bir paylaşıma rastlamadı. Söz konusu durumu X'te paylaşan kullanıcı, 'Üşenmeden gidip milli takım futbolcularının storylerine baktım hiç biri voleybolda şampiyon olmuş kadınlar hakkında tek bir story dahi paylaşmamış, tamamen kıskançlıktan ve kudurukluktan olduğunu düşünüyorum. Kadınlar da sizin gibi milli takımı temsil ediyorlar bu çekememezlik ne' mesajını not düştü.

Kullanıcının paylaştığı ekran görüntülerinde Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu yer aldı.