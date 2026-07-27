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Futbolcuların Filenin Sultanları'nın Şampiyonluğunu Görmezden Gelmesi Tepki Çekti

Futbolcuların Filenin Sultanları'nın Şampiyonluğunu Görmezden Gelmesi Tepki Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.07.2026 - 17:17
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde tarih yazdı ve şampiyonluğa adını altın harflerle yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bir kez daha göğüsleri kabartırken milyonlardan destek mesajları yağdı. Filenin Sultanları'nın son saniyelere kadar verdiği mücadele gözleri doldurdu. E haliyle Filenin Sultanları'nın göğüs kabartan başarısı 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla tepkilerin odağındaki A Milli Futbol Takımı'yla karşılaştırıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı milli futbolcuların voleyboldaki başarıyı kutlamamasına dikkat çekti. Futbolcular bir kez daha tepki aldı.

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Futbolcular, kadınların voleybol başarısını görmezden geldi.

Futbolcular, kadınların voleybol başarısını görmezden geldi.
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X'te '@kafabirmiiilyon' isimli hesap milli futbolcuların sosyal medya hesaplarını inceledi ve A Milli Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde şampiyon olmasına dair bir paylaşıma rastlamadı. Söz konusu durumu X'te paylaşan kullanıcı, 'Üşenmeden gidip milli takım futbolcularının storylerine baktım hiç biri voleybolda şampiyon olmuş kadınlar hakkında tek bir story dahi paylaşmamış, tamamen kıskançlıktan ve kudurukluktan olduğunu düşünüyorum. Kadınlar da sizin gibi milli takımı temsil ediyorlar bu çekememezlik ne' mesajını not düştü.

Kullanıcının paylaştığı ekran görüntülerinde Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu yer aldı.

Futbolculara gelen tepkilerden bazıları şöyle oldu:

Futbolculara gelen tepkilerden bazıları şöyle oldu:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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