Futbolcuların Filenin Sultanları'nın Şampiyonluğunu Görmezden Gelmesi Tepki Çekti
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde tarih yazdı ve şampiyonluğa adını altın harflerle yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bir kez daha göğüsleri kabartırken milyonlardan destek mesajları yağdı. Filenin Sultanları'nın son saniyelere kadar verdiği mücadele gözleri doldurdu. E haliyle Filenin Sultanları'nın göğüs kabartan başarısı 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla tepkilerin odağındaki A Milli Futbol Takımı'yla karşılaştırıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı milli futbolcuların voleyboldaki başarıyı kutlamamasına dikkat çekti. Futbolcular bir kez daha tepki aldı.
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Futbolcular, kadınların voleybol başarısını görmezden geldi.
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Futbolculara gelen tepkilerden bazıları şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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