Milletler Ligi Şampiyonu Olan Filenin Sultanları’nın Kazandığı Para Belli Oldu

2023 yılının ardından bu prestijli organizasyonda ikinci kez zirveye çıkan ay-yıldızlı ekibin, parkede gösterdiği üstün mücadelenin karşılığında aldığı para da netleşti.

Dünya voleybolunun bir numarası olan ekibimiz, kupayı havaya kaldırmasıyla birlikte tam 1 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünü almaya hak kazandı. Federasyonun ve takımın kasasına giren rakam sadece bu devasa ödülle de sınırlı kalmadı. Turnuvanın grup aşamasında rakiplerine karşı alınan dokuz galibiyet için 85 bin 500 dolar gelir elde eden millilerimiz, sahadan yenik ayrıldığı üç maçtan ise toplam 12 bin 750 dolarlık bir pay aldı.