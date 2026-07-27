article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Milletler Ligi Şampiyonu Olan Filenin Sultanları’nın Kazandığı Para Belli Oldu

Milletler Ligi Şampiyonu Olan Filenin Sultanları’nın Kazandığı Para Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 14:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla geçerek kupaya uzandı. Bu dev zafer sonrasında Filenin Sultanları’nın kazandığı para da belli oldu. Karşılaşmaya damga vuran Melissa Vargas ise turnuvanın en değerli oyuncusu seçilerek çifte gurur yaşattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'yi sevince boğan haber FIVB Milletler Ligi'nden geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın zorlu final karşılaşmasında güçlü rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihi bir şampiyonluğa daha imza attı.

Türkiye'yi sevince boğan haber FIVB Milletler Ligi'nden geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın zorlu final karşılaşmasında güçlü rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihi bir şampiyonluğa daha imza attı.

2023 yılının ardından bu prestijli organizasyonda ikinci kez zirveye çıkan ay-yıldızlı ekibin, parkede gösterdiği üstün mücadelenin karşılığında aldığı para da netleşti.

Dünya voleybolunun bir numarası olan ekibimiz, kupayı havaya kaldırmasıyla birlikte tam 1 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünü almaya hak kazandı. Federasyonun ve takımın kasasına giren rakam sadece bu devasa ödülle de sınırlı kalmadı. Turnuvanın grup aşamasında rakiplerine karşı alınan dokuz galibiyet için 85 bin 500 dolar gelir elde eden millilerimiz, sahadan yenik ayrıldığı üç maçtan ise toplam 12 bin 750 dolarlık bir pay aldı.

Nefes kesen final mücadelesinin en çok konuşulan ismi ise hiç şüphesiz Melissa Vargas oldu.

Nefes kesen final mücadelesinin en çok konuşulan ismi ise hiç şüphesiz Melissa Vargas oldu.

Brezilya karşısında ürettiği 33 sayıyla galibiyetin başmimarı olan yıldız pasör çaprazı, 2026 Milletler Ligi'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü. Kariyerine yeni bir altın sayfa daha ekleyen Vargas, bu bireysel başarısının yanında 30 bin dolarlık kişisel para ödülünü de cebine koydu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın