Milletler Ligi Şampiyonu Olan Filenin Sultanları’nın Kazandığı Para Belli Oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla geçerek kupaya uzandı. Bu dev zafer sonrasında Filenin Sultanları’nın kazandığı para da belli oldu. Karşılaşmaya damga vuran Melissa Vargas ise turnuvanın en değerli oyuncusu seçilerek çifte gurur yaşattı.
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Türkiye'yi sevince boğan haber FIVB Milletler Ligi'nden geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın zorlu final karşılaşmasında güçlü rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihi bir şampiyonluğa daha imza attı.
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Nefes kesen final mücadelesinin en çok konuşulan ismi ise hiç şüphesiz Melissa Vargas oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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