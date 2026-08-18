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Bir Market Arabası Doldur, Yaşını Söyleyelim!

etiket Bir Market Arabası Doldur, Yaşını Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 15:01
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Markete girince “Sadece iki şey alıp çıkacağım” deyip kasada ağzına kadar dolu bir arabayla mı buluyorsun kendini? 😅 Çünkü market arabası sadece ihtiyaçlarını değil, biraz da hangi dönemin insanı olduğunu ele veriyor. 

 Hadi alışverişe başlayalım, seçimlerine bakıp yaşını tahmin edelim!👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. Alışveriş arabasını kaptın, seçimlere başlayalım! Kahvaltı için ilk olarak hangisini sepete atarsın?

3. Cuma akşamını evde geçireceksin. Sepete ne ekliyorsun?

4. Şimdi sıra atıştırmalıklarda! Hangisini görünce dayanamayıp sepete atarsın?

5. Sepeti biraz renklendirelim. Bir meyve seçer misin?

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6. Akşam yemeği için bir sebze de seçelim. Hangisini alıyorsun?

7. İçecek reyonundayız. Akşam yemeğinin yanına ne alıyorsun?

8. Kasaya doğru giderken son dakika raflarından hangisini kaparsın?

9. Ve geldik kasaya… Sepetteki toplam tutarı görünce ilk tepkin ne oluyor?

18-24 yaş!

Senin market araban biraz ihtiyaç, biraz keyif, bolca da “Bunu da deneyelim!” enerjisi taşıyor. Yeni çıkan atıştırmalıklar, renkli içecekler ya da gözüne güzel görünen bir ürün kolayca arabaya girebilir. Çok uzun vadeli hesaplar yapmak yerine o an seni mutlu edecek şeylere yöneliyorsun. Bazen eve gidince “Ben bunu niye aldım?” dediğin bile oluyordur ama olsun, alışverişin biraz da eğlencesi burada! Seçimlerine bakılırsa sende tam bir 18-24 yaş enerjisi var.

25-34 yaş!

Senin market araban artık daha dengeli ama eğlenceyi de tamamen bırakmış değilsin. Bir tarafta evin temel ihtiyaçları, diğer tarafta kendine aldığın güzel bir kahve, sevdiğin bir atıştırmalık ya da biraz daha kaliteli bir ürün var. Eskisi gibi gördüğün her şeyi sepete atmıyor, gerçekten kullanacağın şeylere yönelmeye çalışıyorsun. Yine de “Bunu hak ettim” diyerek kendine küçük jestler yapmayı ihmal etmiyorsun. Bizce seçimlerin 25-34 yaş aralığını fazlasıyla ele veriyor!

35-49 yaş!

Sen markete girdiğinde ne aradığını büyük ölçüde biliyorsun. Gereksiz yere sepet doldurmak yerine işe yarayan, kaliteli ve uzun süre kullanabileceğin ürünleri seçmek sana daha mantıklı geliyor. Mutfakta güzel şeyler olsun, evde eksik kalmasın ama alınan hiçbir şey de boşuna dolap beklemesin istiyorsun. Kampanyaya kanıp ihtiyacın olmayan üç şeyi almak yerine gerçekten kullanacağın bir ürüne para vermeyi tercih ediyorsun. Kısacası senin alışverişinde deneyim konuşuyor; tahminimiz 35-49!

50+ yaş!

Senin market alışverişinde ne moda ne de sosyal medyada gördüğün yeni bir ürün kolay kolay kararını değiştirebilir. Ne sevdiğini, hangi ürünün işine yaradığını ve neye para vermeye değeceğini gayet iyi biliyorsun. Sepetinde genellikle evde gerçekten tüketilecek, kaliteli ve mümkünse daha doğal seçenekler kendine yer buluyor. Sevdiklerini düşünerek alışveriş yapmak da senin için önemli; “Evde bulunsun” dediğin birkaç şey mutlaka oluyor. Kısacası, seçimlerine bakınca biz sende 50+ yaşın o tecrübeli ve ne istediğini bilen havasını aldık!

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miray soysal
miray soysal
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