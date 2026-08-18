Bir Market Arabası Doldur, Yaşını Söyleyelim!

Senin market araban biraz ihtiyaç, biraz keyif, bolca da “Bunu da deneyelim!” enerjisi taşıyor. Yeni çıkan atıştırmalıklar, renkli içecekler ya da gözüne güzel görünen bir ürün kolayca arabaya girebilir. Çok uzun vadeli hesaplar yapmak yerine o an seni mutlu edecek şeylere yöneliyorsun. Bazen eve gidince “Ben bunu niye aldım?” dediğin bile oluyordur ama olsun, alışverişin biraz da eğlencesi burada! Seçimlerine bakılırsa sende tam bir 18-24 yaş enerjisi var.