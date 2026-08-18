Bir Market Arabası Doldur, Yaşını Söyleyelim!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Markete girince “Sadece iki şey alıp çıkacağım” deyip kasada ağzına kadar dolu bir arabayla mı buluyorsun kendini? 😅 Çünkü market arabası sadece ihtiyaçlarını değil, biraz da hangi dönemin insanı olduğunu ele veriyor.
Hadi alışverişe başlayalım, seçimlerine bakıp yaşını tahmin edelim!👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. Alışveriş arabasını kaptın, seçimlere başlayalım! Kahvaltı için ilk olarak hangisini sepete atarsın?
3. Cuma akşamını evde geçireceksin. Sepete ne ekliyorsun?
4. Şimdi sıra atıştırmalıklarda! Hangisini görünce dayanamayıp sepete atarsın?
5. Sepeti biraz renklendirelim. Bir meyve seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Akşam yemeği için bir sebze de seçelim. Hangisini alıyorsun?
7. İçecek reyonundayız. Akşam yemeğinin yanına ne alıyorsun?
8. Kasaya doğru giderken son dakika raflarından hangisini kaparsın?
9. Ve geldik kasaya… Sepetteki toplam tutarı görünce ilk tepkin ne oluyor?
18-24 yaş!
25-34 yaş!
35-49 yaş!
50+ yaş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın