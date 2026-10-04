Prof. Dr. Muhammed Keskin Kalp İçin En Kötü 5 Hatayı Anlattı

1. Günde 6 saatten uzun oturmak

Keskin, günde 6 saatten uzun süre oturanların kalp-damar hastalıkları açısından riskli grupta olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergeleri de uzun süre hareketsiz kalmanın kalp-damar hastalıkları riskini artırdığını, günde 30-40 dakikalık fiziksel aktivitenin ise bu zararın bir kısmını dengeleyebildiğini belirtiyor.

2. Tansiyonu ihmal etmek

Kan basıncının 12/8'in üzerinde seyretmesi Keskin'e göre hafife alınmaması gereken bir durum. Tansiyonun erken evrelerde bile kalp üzerinde etkisi olduğunu vurgulayan uzman, bu yüzden kan basıncının düzenli olarak ölçülmesinin önemine dikkat çekti.

3. Sık ağrı kesici kullanmak

Videoda çok fazla ağrı kesici kullanmanın damar sertliği ve kalp krizi gibi sonuçlara yol açabileceği ekrandaki notlarla da vurgulandı. ABD'de ilaç otoritesi FDA da 2015'te steroid olmayan antiinflamatuvar ağrı kesicilerin kalp krizi ve inme riskini artırabildiğine dair uyarıyı güçlendirmiş, bu riskin kullanımın ilk haftalarında ortaya çıkabildiğini ve doz arttıkça yükselebildiğini bildirmişti.

4. Ağız hijyenini ihmal etmek

Keskin'e göre ağız hijyenini ihmal etmek kötü bir kalp sağlığı demek. Amerikan Kalp Derneği'nin 2012 tarihli bilimsel bildirisi de diş eti hastalıkları ile damar sertliğinin sık birlikte görüldüğünü ve ikisinin sigara ile diyabet gibi ortak risk faktörleri taşıdığını ortaya koyuyor.

5. Sigara ve alkolü normalleştirmek

Videonun son maddesinde Keskin, sigara ve alkolün minimalinin dahi zararlı olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü de 2023'te alkol için sağlığı etkilemeyen güvenli bir miktar bulunmadığını açıklamıştı.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!