Prof. Dr. Muhammed Keskin Kalp İçin En Kötü 5 Hatayı Anlattı

Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve Türkiye'de ölümlerin en önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Üstelik riskin büyük bölümü ani gelişen bir hastalıktan çok, yıllar içinde sessizce biriken ve çoğu zaman 'önemsiz' sayılan günlük alışkanlıklardan besleniyor. Uzun saatler masa başında geçirmek de, hafif seyreden bir tansiyonu görmezden gelmek de, ağrı kesiciye her zaman başvurmak da bu alışkanlıkların başında geliyor.
Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, 'Kalp sağlığı için en kötü 5 alışkanlık' başlıklı videosunda günlük hayatta farkında olmadan kalbimizi yoran bu alışkanlıkları tek tek sıraladı. Uzmanın uyarıları izleyenleri hem düşündürdü hem de kendi günlük rutinlerini gözden geçirmeye itti.
Peki kalp sağlığı için en kötü 5 alışkanlık neler?
1. Günde 6 saatten uzun oturmak
Keskin, günde 6 saatten uzun süre oturanların kalp-damar hastalıkları açısından riskli grupta olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergeleri de uzun süre hareketsiz kalmanın kalp-damar hastalıkları riskini artırdığını, günde 30-40 dakikalık fiziksel aktivitenin ise bu zararın bir kısmını dengeleyebildiğini belirtiyor.
2. Tansiyonu ihmal etmek
Kan basıncının 12/8'in üzerinde seyretmesi Keskin'e göre hafife alınmaması gereken bir durum. Tansiyonun erken evrelerde bile kalp üzerinde etkisi olduğunu vurgulayan uzman, bu yüzden kan basıncının düzenli olarak ölçülmesinin önemine dikkat çekti.
3. Sık ağrı kesici kullanmak
Videoda çok fazla ağrı kesici kullanmanın damar sertliği ve kalp krizi gibi sonuçlara yol açabileceği ekrandaki notlarla da vurgulandı. ABD'de ilaç otoritesi FDA da 2015'te steroid olmayan antiinflamatuvar ağrı kesicilerin kalp krizi ve inme riskini artırabildiğine dair uyarıyı güçlendirmiş, bu riskin kullanımın ilk haftalarında ortaya çıkabildiğini ve doz arttıkça yükselebildiğini bildirmişti.
4. Ağız hijyenini ihmal etmek
Keskin'e göre ağız hijyenini ihmal etmek kötü bir kalp sağlığı demek. Amerikan Kalp Derneği'nin 2012 tarihli bilimsel bildirisi de diş eti hastalıkları ile damar sertliğinin sık birlikte görüldüğünü ve ikisinin sigara ile diyabet gibi ortak risk faktörleri taşıdığını ortaya koyuyor.
5. Sigara ve alkolü normalleştirmek
Videonun son maddesinde Keskin, sigara ve alkolün minimalinin dahi zararlı olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü de 2023'te alkol için sağlığı etkilemeyen güvenli bir miktar bulunmadığını açıklamıştı.
Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!
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