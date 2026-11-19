Acun Ilıcalı'ya Çağrı Yaptı: "Ünlülere 28 Bin Lira Verip 24 Saat Canlı Yayın Açın"
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Sosyal medyada Acun Ilıcalı’ya seslendiği videoyla viral olan bir vatandaş, Survivor'ın Dominik'te çekilmesi yerine bambaşka bir konsept önerdi. Dikkat çeken fikri için çağrıda bulunan kullanıcı, 'Herkes mücadele neymiş görsün' sözleriyle gündeme oturdu.
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Kaynak: ironimanonur
Viral olan videosunda Dominik'te çekilen Survivor yerine ünlülerin Türkiye'de asgari ücretle yaşadığı bir konsepti önerdi.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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