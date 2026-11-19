Kısa sürede viral olan paylaşımında Acun Ilıcalı’ya seslenen vatandaş, büyük prodüksiyon bütçeleriyle Dominik'te Survivor çekmek yerine çok daha sade bir format önerdi.

Ünlülerin Türkiye'de asgari ücretle hayatta kalma çabasının 24 saat canlı yayınlanmasını isteyen kullanıcı, bu sayede herkesin acı çekmenin ve gerçek mücadelenin ne anlama geldiğini görebileceğini ifade etti.

Programın başına 'Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilmiştir' ibaresinin eklenmesini de teklif eden vatandaş, bu yapımın reyting rekoru kıracağını savunarak Ilıcalı’ya fikrini değerlendirmesi çağrısında bulundu.