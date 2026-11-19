Ne Kalorifer Ne de Klima Lazım: Bu Apartmanlar Tüm Yıl Kendi Kendine Yetiyor
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Fransız gayrimenkul şirketi Nexity, Lyon'da ısıtma ya da klima olmadan iç sıcaklığı 20 ile 26 derece arasında tutmayı hedefleyen, Fransa'nın bu türdeki ilk apartman binasını tanıttı. Avusturyalı mimarlık firması Baumschlager Eberle tarafından tasarlanan yedi katlı yapıda 23 konut bulunuyor.
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Lyon'un Confluence semtindeki yedi katlı bina, adını iç sıcaklık hedefi olan 22-26'dan alıyor.
Duvarlar Fransa ortalamasının iki katı kalınlığında, ahşap panjurlar sensörlerle otomatik açılıp kapanıyor.
Nexity enerji faturasında yüzde 80 tasarruf öngörüyor, Lyon'daki bir meclis üyesi projenin yaygınlaşamayacağını söylüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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