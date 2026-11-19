Nexity ve Baumschlager Eberle, Salı günü Lyon'un Confluence semtindeki 23 konutluk yedi katlı projeyi tanıttı. Neredeyse brütalist üsluptaki beyaz ve küp biçimli bina, iç sıcaklığı kışın 20 ile 22 derece, sıcak hava dalgalarında ise 26 ile 28 derece arasında tutacak şekilde tasarlandı.

Avusturyalı mimar Dietmar Eberle'nin tasarladığı yapı, güneş ışığını içeri alarak ısıyı koruyacak biçimde kurgulandı ve hedeflenen iç sıcaklığa atıfla '22-26' adını taşıyor. Yapı malzemelerinin eylemsizliğine dayanan teknolojinin etkinliği henüz kanıtlanmış değil. Avusturyalı firma, bu türden iki bina daha önce İsviçre ve Almanya'da inşa etti. Lyon'daki bina ise Fransa'daki ilk örnek.