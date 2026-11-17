Karelya Hava Komutanlığı Komutanı Albay Tomi Böhm, yedek pistlerin Hava Kuvvetleri'nin dağıtık harekat anlayışına hizmet ettiğini söyledi. Böhm, uçakların tek bir yerde değil geniş bir alana yayılarak konuşlandırıldığını ve bu sayede imha edilmelerinin zorlaştığını anlattı. Kriz anında uçaklar ve personel, sabit üslerden bu yedek alanlara kaydırılabilecek.

Komutanlığın asıl üssü, Siilinjärvi'deki Rissala'da bulunuyor. Üssün hemen yanındaki 9 numaralı karayolunda 2025 sonbaharında benzer bir yedek pist tamamlanmıştı. Paukarlahti hazır olduğunda, üsse 50 kilometre mesafede iki yeni yedek pist bulunacak. Barış zamanında bu alanlar yalnızca tatbikatlarda kullanılacak. Hornet'lerin yerini alacak F-35 savaş uçaklarının da bu tür yol üslerine uygun olduğu belirtiliyor.