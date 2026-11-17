Arabaların Geçtiği Yola Savaş Uçakları İnecek: Ülkedeki Karayolunu Yedek Piste Çeviriyorlar
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Paukarlahti'de yapılacak yaklaşık 2,7 kilometre uzunluğundaki yol bölümü, savaş uçaklarının güvenle inip kalkabilmesi için özel olarak tasarlanıyor.
Finlandiya Hava Kuvvetleri, uçaklarını kriz anında tek bir noktada toplamak yerine geniş bir alana dağıtarak saldırılara karşı korumayı amaçlıyor.
Yaklaşık 212 milyon euroluk yol yenileme projesinin 32 milyon euroluk pist bölümünün en geç 2030'da tamamlanması planlanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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