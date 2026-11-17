Türkçede 'i' harfinin iki ayrı çifti var. Noktalı 'i' büyük harfte 'İ' oluyor (insan, İnsan), noktasız 'ı' ise 'I' oluyor (ırmak, Irmak). İngilizcede ise noktalı 'i'nin büyük hali noktasız 'I'. Sorun da buradan çıkıyor. Bilgisayarda büyük 'I' tek bir karakter olarak tanımlı. Bir yazılım bu harfi küçültürken Türkçe kuralı mı İngilizce kuralı mı uygulayacağını bilmek zorunda. İngilizcede sonuç 'i', Türkçede 'ı' oluyor.

Yazılımlar bu seçimi çoğu zaman bilgisayarın dil ayarına bakarak yapıyor. Yani aynı program, Türkçe ayarlı bir bilgisayarda farklı sonuç verebiliyor. Wikipedia'ya göre Oracle, PHP ve Java gibi yazılımlarda, komut ve değişken adlarının otomatik büyütülüp küçültülmesi Türkçe ayarlarda programcıların öngörmediği sonuçlar doğurdu.