Yazılımcıları Yıllarca Çıldırtan Türkçe Harf: Dünyanın Yazılımlarını Tek Tek Bozuyordu
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Türkçede hem noktalı 'i' hem de noktasız 'ı' harfi var. Bilgisayarlar bir harfi büyütüp küçültürken bu farkı hesaba katmazsa yazılımlar beklenmedik şekilde bozulabiliyor. Android uygulamalarında da kullanılan Kotlin programlama dilinde bu yüzden ortaya çıkan hata, beş yıl boyunca farklı biçimlerde yeniden belirdi.
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Türkçedeki iki ayrı "i" harfi, bilgisayarların büyük-küçük harf kurallarında kafa karışıklığı yaratıyor.
Türkçe ayarlı bilgisayarlarda Kotlin, "INFO" kelimesini "ınfo" diye okuyup hata veriyordu.
Aynı hata iki kez daha ortaya çıktı ve Kotlin ekibi sonunda 173 satırı değiştirdi.
Çözüm, harf dönüşümlerini bilgisayarın dil ayarından bağımsız, sabit bir kurala bağlamak oldu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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