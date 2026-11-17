Yolcu Uçağını Uçurum Kenarında Lüks Villaya Çevirdiler: Gecesi 140 Bin Lira
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2014'te faaliyetlerini durduran Mandala Airlines'a ait Boeing 737, Bali'de deniz seviyesinden 150 metre yüksekteki bir uçurumda villaya dönüştü.
Uçak, Boeing ekibine danışıldıktan sonra yaklaşık 50 bin cıvata sökülerek parçalara ayrıldı ve uçurumun kenarına taşındı.
Kokpit taş küvetli bir banyoya, kanatlardan biri ise görünmez cam bariyerli bir terasa dönüştürüldü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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