Villada iki yatak odası, tam donanımlı bir mutfak, salon ve kokteyl barı ile iki banyo bulunuyor. Uçurum manzaralı bir sonsuzluk havuzu da proje kapsamında yer alıyor. Kokpit gökyüzü ve okyanus manzaralı şık bir banyoya çevrildi. Kanatlardan biri ise görünmez cam bariyerle çevrili bir teras olarak kullanılıyor.

Villanın Nisan 2023'te konuk kabul etmeye başladığı bildiriliyor. Ocak 2023'te Expedia'da gecelik 5 bin 920 sterlin (yaklaşık 7 bin 320 dolar) olarak listelenen konaklamanın, sonraki haberlerde gecelik 1.600 dolardan başlayıp 7 bin dolara kadar çıkan fiyatlarla satıldığı aktarılıyor.

Fotoğraf: Private Jet Villa by Hanging Gardens