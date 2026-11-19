114 Yaşındaki Dünyanın En Yaşlı Erkeği Sırrını Açıkladı: Mesele Yemekte Değilmiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brezilyalı João Marinho Neto, 5 Ekim 2026'da 114 yaşına girerek dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği unvanını korudu. Ceará eyaletinde bir bakım kurumunda yaşayan Neto'nun sevdiği yiyecekler arasında üzüm ve köy tavuğu bulunuyor. Uzun yaşamının sırrını ise yemekle değil, çevresindeki insanlarla açıklıyor.
Detaylar 👇
Kaynak: 1
Neto 1912'de Ceará'da çiftçi bir ailede doğdu, çocukluğunda tarlada çalışıp kuraklıklarla mücadele etti.
Gençken kendi arazisinde yetişen ürünlerle beslenen Neto'nun bugünkü favorileri üzüm ve köy tavuğu.
Neto uzun yaşamın sırrını iyi insanlarla bir arada olmakta ve ailesinin yakınlığında buluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın