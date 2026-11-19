João Marinho Neto, 5 Ekim 1912'de Ceará eyaletindeki Maranguape'de çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Çocukken ailesi Apuiarés'in kırsal bölgesine taşındı. Yaklaşık dört yaşından itibaren babasına tarlada yardım etti, hayvanlara baktı ve hasada katıldı. Bölgeyi onlarca yıl boyunca vuran şiddetli kuraklıklarda hayatta kalmayı başardı. 1944'te evlendi ve eşinin miras kalan arazisinde mısır ile fasulye yetiştirdi, sığır, keçi, domuz ve tavuk besledi.

25 Kasım 2024'te John Tinniswood'un 112 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği oldu ve Guinness Dünya Rekorları tarafından tanındı. Yaşı LongeviQuest tarafından doğrulandı. Neto, şu an dünyanın doğrulanmış en yaşlı onuncu yaşayan insanı ve 1912 doğumlu son hayattaki erkek.