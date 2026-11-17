İngiltere Kralı Charles'ın Kumpir Sevdası Ortaya Çıktı: En Sevdiği İki Malzemeyi Açıkladı
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İngiltere Kralı 3. Charles, Preston kentini ziyareti sırasında sosyal medya fenomeni iki kardeşin kumpir karavanına uğradı. Kral, hem işletmecilerle sohbet etti hem de en sevdiği kumpir malzemelerini açıkladı.
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Kaynak: therealspudbros (Instagram)
Lancashire'daki Preston kentini ziyaret eden Kral 3. Charles, Jacob ve Harley Nelson kardeşlerin işlettiği kumpir karavanına uğradı.
Kral, öğle yemeği olarak sunulan kumpir teklifini espriyle geri çevirdi, ancak kardeşlerin hediyelerini kabul etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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