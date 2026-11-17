Ülkenin kuzeybatısındaki Lancashire bölgesinde yer alan Preston'u ziyaret eden Kral 3. Charles, 31 yaşındaki Jacob ve 24 yaşındaki Harley Nelson kardeşlerin işlettiği SpudBros karavanında işletmecilerle keyifli bir sohbet yaptı. TikTok'ta 4 milyondan, Instagram'da ise 1 milyondan fazla takipçisi bulunan kardeşlere 'Günaydın' diyerek yaklaşan Charles, büfeleriyle ilgili çok şey duyduğunu söyledi.

Kumpiri sevip sevmediği sorulunca 'Tabii ki severim' yanıtını veren Kral, tüm malzemeleri sevdiğini belirtti. Favorisinin ise peynir ve fasulye olduğunu söyledi.