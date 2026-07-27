Filenin Sultanları'nın VNL Şampiyonluğu Taylandlıları da Sevince Boğdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son yıllarda elde ettiği uluslararası başarılar, Filenin Sultanları'na Asya'da da geniş bir taraftar kitlesi kazandırdı. Özellikle Japonya, Çin, Tayland, Filipinler ve Güney Kore'de kadın voleyboluna olan yoğun ilgiyle birlikte milli takımın maçları yakından takip edilirken, Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt gibi yıldız isimler de sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin son şampiyonluklarının ardından Asyalı voleybolseverlerin Filenin Sultanları'na yönelik desteği artarken, turnuvalarda Türk bayraklı taraftarların tribünlerdeki varlığı da dikkat çekiyor.