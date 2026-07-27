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Filenin Sultanları'nın VNL Şampiyonluğu Taylandlıları da Sevince Boğdu

Filenin Sultanları'nın VNL Şampiyonluğu Taylandlıları da Sevince Boğdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.07.2026 - 00:35
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ikinci VNL şampiyonluğunu kazandı. Turnuva boyunca etkileyici bir performans sergileyen Filenin Sultanları, finalde de üstün oyunuyla kupaya uzandı. Melissa Vargas hem finalin en skorer ismi oldu hem de organizasyonun 'En Değerli Oyuncusu (MVP)' seçilerek şampiyonluğa damga vurdu.

Taylandlı bir voleybolseverde final maçında yaşadığı heyecanı sosyal medyada paylaştı. 

Kaynak - Tiktok

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Son topta büyük heyecan yaşayan Taylandlı gençler Türkiye hayranı çıktı.

Filenin Sultanları, Asya'da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Filenin Sultanları, Asya'da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son yıllarda elde ettiği uluslararası başarılar, Filenin Sultanları'na Asya'da da geniş bir taraftar kitlesi kazandırdı. Özellikle Japonya, Çin, Tayland, Filipinler ve Güney Kore'de kadın voleyboluna olan yoğun ilgiyle birlikte milli takımın maçları yakından takip edilirken, Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt gibi yıldız isimler de sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin son şampiyonluklarının ardından Asyalı voleybolseverlerin Filenin Sultanları'na yönelik desteği artarken, turnuvalarda Türk bayraklı taraftarların tribünlerdeki varlığı da dikkat çekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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