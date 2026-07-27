Filenin Sultanları'nın VNL Şampiyonluğu Taylandlıları da Sevince Boğdu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ikinci VNL şampiyonluğunu kazandı. Turnuva boyunca etkileyici bir performans sergileyen Filenin Sultanları, finalde de üstün oyunuyla kupaya uzandı. Melissa Vargas hem finalin en skorer ismi oldu hem de organizasyonun 'En Değerli Oyuncusu (MVP)' seçilerek şampiyonluğa damga vurdu.
Taylandlı bir voleybolseverde final maçında yaşadığı heyecanı sosyal medyada paylaştı.
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Son topta büyük heyecan yaşayan Taylandlı gençler Türkiye hayranı çıktı.
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Filenin Sultanları, Asya'da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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