CHP Rozet Takma Törenindeki Figüran Olayını Cast Ajansı Kabul Etti
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CHP'nin İstanbul Sarıyer'de düzenlediği yeni üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla figüran getirildiği iddiası gündem oldu. BirGün muhabiri Ebru Çelik, bir cast ajansı üzerinden törene katılarak oyunculara slogan provası yaptırıldığını öne sürdü. Sözcü TV'ye konuşan bir kişi ise 950 TL karşılığında etkinliğe katıldığını iddia etti.
CHP yönetimi iddiaları reddederken, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün ise cast ajanslarıyla ilgili gelişmeler yaşandı.
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Cast ajansı sahibi iddiayı kabul etti ancak parayı kendisi "hoşgörü olsun" diye verdiğini iddia etti.
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Cast ajansının sahibi tarafından yapılan hoşgörü ücreti açıklaması CNN TÜrk'te yayınlandı:
Ajans sahibi akşam saatlerinde de stüdyoda ağırlandı.
"Provokasyon" iddiasına stüdyodan sert yanıt geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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