CHP Rozet Takma Törenindeki Figüran Olayını Cast Ajansı Kabul Etti

Ajans sahibi ve destek verdiğini söylediği siyasetçi yaşananların Kılıçdaroğlu'na bir provokasyon olduğunu söyledi. Abdülkadir Selvi ise 'Ortada bir provokasyon varsa siz Kemal Bey'e provokasyon yapmışsınız. Gazeteci haberini yapar' yanıtını verdi.

Ajans sahibi daha sonra BirGün muhabiri Ebru Çelik'i KVKK'ya uymadığı ve izinsiz fotoğraf yayınladığı için şikayet edeceğini açıkladı.