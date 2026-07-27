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CHP Rozet Takma Törenindeki Figüran Olayını Cast Ajansı Kabul Etti

CHP Rozet Takma Törenindeki Figüran Olayını Cast Ajansı Kabul Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2026 - 22:39
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CHP'nin İstanbul Sarıyer'de düzenlediği yeni üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla figüran getirildiği iddiası gündem oldu. BirGün muhabiri Ebru Çelik, bir cast ajansı üzerinden törene katılarak oyunculara slogan provası yaptırıldığını öne sürdü. Sözcü TV'ye konuşan bir kişi ise 950 TL karşılığında etkinliğe katıldığını iddia etti.

CHP yönetimi iddiaları reddederken, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün ise cast ajanslarıyla ilgili gelişmeler yaşandı.

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Cast ajansı sahibi iddiayı kabul etti ancak parayı kendisi "hoşgörü olsun" diye verdiğini iddia etti.

Cast ajansı sahibi iddiayı kabul etti ancak parayı kendisi "hoşgörü olsun" diye verdiğini iddia etti.

İddiaların ardından açıklama yapan cast ajansının sahibi, törene katılan kişilerin ücret karşılığında değil, kendisine destek olmak amacıyla etkinliğe geldiğini savundu.

'Kimse bugün bedavaya kimse bir iş yapmaz ama onlar tamamen benim için dostlarım. Benim için yardım ettiler. 950 TL denilen şeyi aslında tamamen insanların cebine koyduğumuz bir hoşgörü olsun diye beni kırmayıp geldikleri için bir ücrettir. Ben bugün bir para trafiğim olmamıştır diyorum. Hesaplarım ortada. Buyurun hodri meydan. Ben bugün bir ajans sahibi olarak ben bir siyasiye atılmış bir arkadaşımı destekleyemeyecek miyim? Günlerdir uğradığım itibar suikasti yeter. Yeter. İncelensin. Hesaplarım incelensin.'

Cast ajansının sahibi tarafından yapılan hoşgörü ücreti açıklaması CNN TÜrk'te yayınlandı:

Ajans sahibi akşam saatlerinde de stüdyoda ağırlandı.

"Provokasyon" iddiasına stüdyodan sert yanıt geldi.

"Provokasyon" iddiasına stüdyodan sert yanıt geldi.

Ajans sahibi ve destek verdiğini söylediği siyasetçi yaşananların Kılıçdaroğlu'na bir provokasyon olduğunu söyledi. Abdülkadir Selvi ise 'Ortada bir provokasyon varsa siz Kemal Bey'e provokasyon yapmışsınız. Gazeteci haberini yapar' yanıtını verdi. 

Ajans sahibi daha sonra BirGün muhabiri Ebru Çelik'i KVKK'ya uymadığı ve izinsiz fotoğraf yayınladığı için şikayet edeceğini açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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