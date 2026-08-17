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YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Kayıt Tarihleri Ne Zaman, Kayıt Nasıl Yapılır?

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Kayıt Tarihleri Ne Zaman, Kayıt Nasıl Yapılır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 09:43
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Stresli ve heyecanlı tercih maratonunun sona ermesiyle birlikte üniversite adaylarının gözü ÖSYM’den gelecek duyuruya çevrildi. Hangi bölüme yerleştiğini öğrenmek isteyen binlerce genç, sonuç tarihini merakla bekliyor. Özellikle şehir değiştirecek adaylar için barınma, ulaşım ve kayıt planları da bu açıklamaya bağlı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? Kayıt işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2026 YKS yerleştirme sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

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YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının hangi gün ilan edileceğine dair henüz kesin bir tarih paylaşmadı. Ancak tercih kılavuzunda yer alan kayıt takvimi, sonuçların açıklanacağı aralık konusunda bir ipucu veriyor. Kayıt işlemlerinin 24 Ağustos’ta başlayacak olması, yerleştirme sonuçlarının en geç 21 Ağustos’a kadar erişime açılacağına işaret ediyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar da sonuçların ağustos ayının son haftasına girilmeden duyurulduğunu gösteriyor.

YKS Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır?

YKS Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır?

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet adresleri üzerinden ulaşabilecek. Sorgulama, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ya da sonuc.osym.gov.tr adresi aracılığıyla yapılacak. Ekrana giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak. Sisteme giriş yapan aday, tercih listesindeki hangi programa yerleştiğini anında görüntüleyebilecek.

YKS Kayıt Tarihleri Ne Zaman, Kayıt Nasıl Yapılır?

YKS Kayıt Tarihleri Ne Zaman, Kayıt Nasıl Yapılır?

Kayıt dönemi 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında açık olacak. Elektronik kayıt yapmak isteyenler ise 24-2 E-Devlet üzerinden kaydını yapan adayın kampüse gidip evrak vermesi gerekmiyor. Bunun tek istisnası, ek koşul aranan bölümler. Elektronik yoldan kayıt yapamayan ya da bölümü gereği belge sunmak zorunda olan adaylar için ise fiziki kayıt seçeneği devrede. Bu adaylar 24-28 Ağustos aralığında yerleştikleri üniversitenin öğrenci işlerine giderek işlemlerini tamamlayacak.

YKS Tercihlerinde Yerleşemeyenler Ne Yapacak?

YKS Tercihlerinde Yerleşemeyenler Ne Yapacak?

Yerleştirme sonuçlarının ardından yerleşemeyen adaylar için süreç sona ermiyor. Bu durumdaki adayları ek yerleştirme aşaması bekliyor. ÖSYM sonuçların ardından ayrı bir duyuru yapacak ve boş kalan kontenjanlar yeniden tercihe açılacak. Ek yerleştirme aşamasında, ilk turda kontenjanı dolmayan üniversite ve bölümler yeniden tercihe açılıyor. Ek tercih takvimi ve boş kontenjan listesi ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacağı için adayların kurumun resmi açıklamalarını yakından izlemesi önem taşıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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