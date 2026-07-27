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WhatsApp'ta Ekran Görüntüsü Alanlar 3 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya Kalabilir

WhatsApp'ta Ekran Görüntüsü Alanlar 3 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya Kalabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2026 - 20:17
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Yargıtay, WhatsApp'taki özel yazışmaların izinsiz paylaşılmasına ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi. Buna göre, yazışmaların ekran görüntüsünü hukuka aykırı şekilde paylaşanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

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Gizlilik ihlali kapsamında değerlendiriliyor.

Gizlilik ihlali kapsamında değerlendiriliyor.

Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karara göre, özel mesajların ekran görüntüsünü alarak başkalarına gönderen kişiler belirli şartlarda hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Show TV'nin haberine göre, ekran görüntüsü alınan mesajların paylaşılması her durumda suç sayılmasa da, özel yazışmaların izinsiz şekilde üçüncü kişilerle paylaşılması 'gizliliğin ihlali' kapsamında değerlendirilebiliyor.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenebilir.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenebilir.

Karara göre, yazışmanın ekran görüntüsünü alan kişinin bu paylaşımı mesaj sahibinin bilgisi dışında yapması ve mağdurun şikâyetçi olması halinde, paylaşımı gerçekleştiren kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.

WhatsApp yazışmalarının paylaşılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Kevser Yıldırım, özel mesajların izinsiz şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmasının gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Yıldırım, “Birden fazla kişinin ulaşabileceği ve erişimin mümkün olduğu bir alan olmadığına dikkat etmek lazım” dedi.

Öte yandan bazı vatandaşlar ise önemli gördükleri konuşmaların ekran görüntüsünü aldıklarını ve ihtiyaç duyduklarında bu içerikleri başkalarıyla paylaşabildiklerini ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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