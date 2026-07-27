WhatsApp'ta Ekran Görüntüsü Alanlar 3 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya Kalabilir

Karara göre, yazışmanın ekran görüntüsünü alan kişinin bu paylaşımı mesaj sahibinin bilgisi dışında yapması ve mağdurun şikâyetçi olması halinde, paylaşımı gerçekleştiren kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.

WhatsApp yazışmalarının paylaşılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Kevser Yıldırım, özel mesajların izinsiz şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmasının gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Yıldırım, “Birden fazla kişinin ulaşabileceği ve erişimin mümkün olduğu bir alan olmadığına dikkat etmek lazım” dedi.

Öte yandan bazı vatandaşlar ise önemli gördükleri konuşmaların ekran görüntüsünü aldıklarını ve ihtiyaç duyduklarında bu içerikleri başkalarıyla paylaşabildiklerini ifade etti.