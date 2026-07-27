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Final Maçı Öncesi Filenin Sultanları'na Yapılan Büyük Ayıp Ortaya Çıktı

Final Maçı Öncesi Filenin Sultanları'na Yapılan Büyük Ayıp Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2026 - 18:32
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı mağlup ederek 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı, final öncesindeki seremoni provasının yalnızca Brezilya'nın şampiyonluğu üzerine planlandığını öne sürdü.

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Finale millilerimiz damga vurdu.

Finale millilerimiz damga vurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek tarihinde ikinci kez şampiyon oldu. Finalde 33 sayı kaydeden Melissa Vargas maçın en skorer ismi olurken, turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu (MVP)' seçildi. Şampiyon takımın altın madalyaları ise Polonyalı eski voleybolcu Michal Kubiak tarafından takdim edildi.

Final öncesi prova tepki çekti.

Final öncesi prova tepki çekti.

Finalin ardından organizasyon öncesine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, final seremonisi öncesinde yapılan prova çalışmalarında yalnızca Brezilya'nın şampiyon olacağı senaryosu üzerinden hazırlık yapıldı.

TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

'Yarı finalden sonraki izlenimlerim salonda provalar yapıldı. Hep Brezilya özelinde yapılan bir seremoni çalışması vardı. FIVB Başkanı evet Brezilyalı, belki çok fazla çalışan var ama erken bir prova yapıldı diye düşünüyorum. Bugün bunu sahada gösterip seremonide biz olmalıyız diye düşünüyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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