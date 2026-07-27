Final Maçı Öncesi Filenin Sultanları'na Yapılan Büyük Ayıp Ortaya Çıktı

Finalin ardından organizasyon öncesine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, final seremonisi öncesinde yapılan prova çalışmalarında yalnızca Brezilya'nın şampiyon olacağı senaryosu üzerinden hazırlık yapıldı.

TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

'Yarı finalden sonraki izlenimlerim salonda provalar yapıldı. Hep Brezilya özelinde yapılan bir seremoni çalışması vardı. FIVB Başkanı evet Brezilyalı, belki çok fazla çalışan var ama erken bir prova yapıldı diye düşünüyorum. Bugün bunu sahada gösterip seremonide biz olmalıyız diye düşünüyorum.'