Final Maçı Öncesi Filenin Sultanları'na Yapılan Büyük Ayıp Ortaya Çıktı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı mağlup ederek 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı, final öncesindeki seremoni provasının yalnızca Brezilya'nın şampiyonluğu üzerine planlandığını öne sürdü.
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Finale millilerimiz damga vurdu.
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Final öncesi prova tepki çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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