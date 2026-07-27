Armani'ye Üretim Yapan Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre, hazır giyim sektörünün önemli şirketlerinden Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret AŞ konkordato talebinde bulundu. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 21 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet verdi.

Şirketin sahibi Selçuk Mehmet Kaya, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Armani gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan şirket, TİM'in 2024 yılı İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda 107 milyon dolarlık ihracatla 271'inci sırada yer aldı.

Şirketin ihracatı 2025'te 87 milyon dolara gerilerken, listedeki sıralaması da 353'e düştü.