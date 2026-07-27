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Ekonomi
Armani'ye Üretim Yapan Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

Armani'ye Üretim Yapan Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2026 - 17:49
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Dünyaca ünlü lüks markalar arasında yer alan Armani'ye üretim gerçekleştiren Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret AŞ için mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında bulunan şirket, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girerken, ihracatı da geçen yıl 87 milyon dolara kadar geriledi.

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İhracatı 20 milyon dolar geriledi.

İhracatı 20 milyon dolar geriledi.

Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre, hazır giyim sektörünün önemli şirketlerinden Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret AŞ konkordato talebinde bulundu. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 21 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet verdi.

Şirketin sahibi Selçuk Mehmet Kaya, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Armani gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan şirket, TİM'in 2024 yılı İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda 107 milyon dolarlık ihracatla 271'inci sırada yer aldı. 

Şirketin ihracatı 2025'te 87 milyon dolara gerilerken, listedeki sıralaması da 353'e düştü.

Konkordato sayısındaki artış sektör liderlerini de tedirgin ediyor.

Konkordato sayısındaki artış sektör liderlerini de tedirgin ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de geçen hafta İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde yaptığı konuşmada, son iki-üç yılda konkordato başvurularının üç kat arttığını söylemişti.

Hazır giyim sektöründe üretici de olan Gültepe, bu artışın iş insanlarının başarısızlığından değil, değişen ekonomik koşullardan kaynaklandığını belirterek, 'Faizler yüzde 18-20 seviyelerindeyken yapılan planlar, bugün yüzde 50 faiz ortamında sürdürülemiyor. Bu maliyetlerle hiçbir iş insanının uzun süre ayakta kalması kolay değil.' değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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