Armani'ye Üretim Yapan Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti
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Dünyaca ünlü lüks markalar arasında yer alan Armani'ye üretim gerçekleştiren Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret AŞ için mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında bulunan şirket, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girerken, ihracatı da geçen yıl 87 milyon dolara kadar geriledi.
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İhracatı 20 milyon dolar geriledi.
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Konkordato sayısındaki artış sektör liderlerini de tedirgin ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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