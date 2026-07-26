Oğlu Maçı Kaybettiği İçin Hakemin Üzerine Yürüyen Hamza Yerlikaya'yla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlunun mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yaşandığı öne sürülen olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, müsabakalara yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı ve hakemlere saygısızlığın, kişinin unvanı veya görevi ne olursa olsun kabul edilemez olduğu vurgulanırken, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakemi kolundan tutarak salon dışına çıkarmaya çalıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Federasyonun açıklamasında şunlar kaydedildi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın