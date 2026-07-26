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Oğlu Maçı Kaybettiği İçin Hakemin Üzerine Yürüyen Hamza Yerlikaya'yla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Oğlu Maçı Kaybettiği İçin Hakemin Üzerine Yürüyen Hamza Yerlikaya'yla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 21:54
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Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlunun mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yaşandığı öne sürülen olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, müsabakalara yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı ve hakemlere saygısızlığın, kişinin unvanı veya görevi ne olursa olsun kabul edilemez olduğu vurgulanırken, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.

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Hakemi kolundan tutarak salon dışına çıkarmaya çalıştı.

Hakemi kolundan tutarak salon dışına çıkarmaya çalıştı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Ankara'da gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın yer aldığı iddia edilen olayla ilgili inceleme ve disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

İddialara göre Yerlikaya, oğlunun mağlup olduğu müsabakanın ardından hakem kararlarına tepki göstererek mindere girdi. Yaşanan gerginlik sırasında hakemin üzerine yürüdüğü ve kolundan tutarak salon dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürüldü. Federasyon, olayın tüm yönleriyle değerlendirileceğini belirtti.

Federasyonun açıklamasında şunlar kaydedildi:

Federasyonun açıklamasında şunlar kaydedildi:

'25 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası müsabakalarının son gününde, spor alanlarının ruhuna, fair-play ilkelerine ve spor ahlakına bağdaşmayan müsabaka alanına müdahale ve minder amiri olan hakemimize yönelik istenmeyen olaylar yaşandığı tespit edilmiştir.

Türkiye Güreş Federasyonu olarak temel önceliğimiz; Türk güreşinin geleceği olan minik sporcularımızın güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmelerini sağlamaktır. Sahada görevi başında olan hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı veya fiziksel/sözel saygısızlık, ünvanı ve sıfatı ne olursa olsun kabul edilemez.

Söz konusu müsabaka esnasında sözlü baskı ile başlayan ve sonrasında süre gelen olaylarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup, müsabaka gözlemci ve hakem raporları doğrultusunda tutanaklar tutulmuştur.

Federasyonumuz, bağımsız yargı ve disiplin süreçlerinin takipçisi olacak; Türk sporunun saygınlığını ve hakemlik makamının otoritesini koruma konusundaki kararlılığını sürdürecektir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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