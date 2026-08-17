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Bahar Candan'ın Yeni Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Kişinin Tarzı Dikkat Çekti

Bahar Candan'ın Yeni Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Kişinin Tarzı Dikkat Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.08.2026 - 21:24
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Bahar Candan'ın geçtiğimiz haftalarda yüzünü gizleyerek paylaştığı kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Bu kez söz konusu kişiye ait olduğu öne sürülen görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Gizemli kişinin dövmeleri ve sıra dışı tarzı kısa sürede dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bahar Candan, yıllardır sosyal medyadan televizyon ekranlarına uzanan oldukça sıra dışı hayatıyla Türkiye'nin en çok konuşulan fenomenlerinden biri.

Bahar Candan, yıllardır sosyal medyadan televizyon ekranlarına uzanan oldukça sıra dışı hayatıyla Türkiye'nin en çok konuşulan fenomenlerinden biri.

Bahar Candan'ı hayatımıza sokan dönem, televizyon dünyasının yarışma programlarıyla birbirinden renkli karakterleri ardı ardına hayatımıza kattığı yıllara denk geliyor. İlk olarak ablası Nihal Candan'ın Bu Tarz Benim yarışmasına katılmasıyla Candan kardeşler dikkat çekmeye başlamış, ardından Bahar Candan da İşte Benim Stilim ile ekran macerasına atılmıştı. Kendine has konuşma şekli, sıra dışı kıyafetleri, yarışmadaki çıkışları ve sosyal medyaya fazlasıyla uygun karakteriyle Bahar'ın tanınması da çok uzun sürmedi.

Yarışma bitti ama Candan kardeşlerin magazin dünyasındaki hikayesi bitmedi. Aksine Bahar ve Nihal Candan, yıllar içerisinde sosyal medya paylaşımlarından açıklamalarına, özel hayatlarından geçirdikleri değişimlere kadar birçok farklı konuyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Ta ki 2023 yılında hayatları hiç beklenmedik bir yöne gidene kadar...

Bahar ve Nihal Candan, Kasım 2023'te dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamaları kapsamında tutuklandı. Nihal Candan, cezaevinde ciddi şekilde kilo kaybetmesinin ve anoreksiya nervoza teşhisi konulmasının ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Bahar Candan ise yaklaşık 10 aylık tutukluluğun ardından Eylül 2024'te tahliye edildi. Nihal'in sağlık durumu ise cezaevinden çıktıktan sonra ne yazık ki düzelmedi.

Kilo kaybı giderek devam eden Nihal Candan, Haziran 2025'te hastaneye kaldırıldı. Bahar da o günlerde sosyal medya hesabından ablasının durumunun giderek kötüleştiğini duyurarak yardım çağrıları yaptı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan, 21 Haziran 2025'te henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetti. Bahar Candan'ın hayatında yepyeni ve oldukça zor bir dönem de böylece başladı.

Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren Bahar Candan, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın radarına takılmaya devam etti.

Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren Bahar Candan, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın radarına takılmaya devam etti.

Nihal Candan'ın ölümü, iki kardeşin yıllardır birlikte anılması nedeniyle magazin gündeminde de uzun süre yankı buldu. Bahar Candan da ablasının vefatından sonra Nihal'le ilgili anılarını ve duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam etti. Kimi zaman eski görüntülerini yayınladı, kimi zaman ablasına seslendiği paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Bir yandan yaşadığı kayıpla baş etmeye çalışan Candan, diğer yandan kendi hayatından kesitleri de takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü. Bu paylaşımlardan biri ise geçtiğimiz haftalarda Bahar Candan'ın hayatında yeni birinin olabileceği iddiasını beraberinde getirdi.

Candan, Instagram hikayesinde yanında bir erkekle çekilen görüntüsünü paylaşırken söz konusu kişinin yüzünü emojiyle kapatmayı tercih etti. Paylaşımın ardından sosyal medyada gizemli kişinin Bahar Candan'ın yeni sevgilisi olduğu iddiası ortaya atıldı. Tabii yüzünü özellikle gizleyince sosyal medyanın merakı da ikiye katlandı!

Kısa sürede paylaşım farklı hesaplara taşınırken Bahar Candan'ın yeni bir ilişkiye başlayıp başlamadığı merak konusu oldu.

Bahar Candan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin bu kez fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başladı, tarzı ise dikkatlerden kaçmadı!

Bahar Candan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin bu kez fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başladı, tarzı ise dikkatlerden kaçmadı!

Bahar Candan'ın hikayesinde yüzünü gizleyerek paylaştığı kişinin kim olduğu merak edilirken geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yeni görüntüler dolaşıma girdi. Söz konusu görüntülerde yer alan kişinin, Bahar Candan'ın geçtiğimiz haftalarda yüzünü kapatarak paylaştığı ve sevgilisi olduğu öne sürülen kişi olduğu iddia edildi.

Paylaşımlar yayılınca bu kez dikkatler gizemli kişinin tarzına çevrildi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde kişinin kazıtılmış saçları, oldukça uzun ve belirgin sakalı, boyun ve göğüs bölgesindeki yoğun dövmeleri dikkat çekiyor. Yüzündeki ve baş bölgesindeki dövmeler de görünümünün öne çıkan detayları arasında. 

Fotoğrafların yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının da gözü doğal olarak görüntülere çevrildi ve Bahar Candan'ın yeni bir ilişkiye başladığı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Fotoğraflardaki kişinin Bahar Candan'ın sevgilisi olduğu henüz kendisi tarafından doğrulanmış değil. 

Şimdilik elimizde Bahar Candan'ın yüzünü gizlediği paylaşım, ardından sosyal medyada dolaşıma giren bu görüntüler ve peşinden gelen “yeni sevgili” iddiaları var. Doğrusu Bahar Candan'ın yıllardır alıştığımız sıra dışı tarzını düşününce, sosyal medyanın bu görüntülere kayıtsız kalması da pek mümkün olmadı!

Bakalım Bahar Candan cephesinden iddialara dair bir açıklama gelecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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