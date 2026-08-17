Bahar Candan'ın Yeni Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Kişinin Tarzı Dikkat Çekti

Bahar Candan'ı hayatımıza sokan dönem, televizyon dünyasının yarışma programlarıyla birbirinden renkli karakterleri ardı ardına hayatımıza kattığı yıllara denk geliyor. İlk olarak ablası Nihal Candan'ın Bu Tarz Benim yarışmasına katılmasıyla Candan kardeşler dikkat çekmeye başlamış, ardından Bahar Candan da İşte Benim Stilim ile ekran macerasına atılmıştı. Kendine has konuşma şekli, sıra dışı kıyafetleri, yarışmadaki çıkışları ve sosyal medyaya fazlasıyla uygun karakteriyle Bahar'ın tanınması da çok uzun sürmedi.

Yarışma bitti ama Candan kardeşlerin magazin dünyasındaki hikayesi bitmedi. Aksine Bahar ve Nihal Candan, yıllar içerisinde sosyal medya paylaşımlarından açıklamalarına, özel hayatlarından geçirdikleri değişimlere kadar birçok farklı konuyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Ta ki 2023 yılında hayatları hiç beklenmedik bir yöne gidene kadar...

Bahar ve Nihal Candan, Kasım 2023'te dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamaları kapsamında tutuklandı. Nihal Candan, cezaevinde ciddi şekilde kilo kaybetmesinin ve anoreksiya nervoza teşhisi konulmasının ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Bahar Candan ise yaklaşık 10 aylık tutukluluğun ardından Eylül 2024'te tahliye edildi. Nihal'in sağlık durumu ise cezaevinden çıktıktan sonra ne yazık ki düzelmedi.

Kilo kaybı giderek devam eden Nihal Candan, Haziran 2025'te hastaneye kaldırıldı. Bahar da o günlerde sosyal medya hesabından ablasının durumunun giderek kötüleştiğini duyurarak yardım çağrıları yaptı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan, 21 Haziran 2025'te henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetti. Bahar Candan'ın hayatında yepyeni ve oldukça zor bir dönem de böylece başladı.