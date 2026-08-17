Bahar Candan'ın Yeni Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Kişinin Tarzı Dikkat Çekti
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Bahar Candan'ın geçtiğimiz haftalarda yüzünü gizleyerek paylaştığı kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Bu kez söz konusu kişiye ait olduğu öne sürülen görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Gizemli kişinin dövmeleri ve sıra dışı tarzı kısa sürede dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bahar Candan, yıllardır sosyal medyadan televizyon ekranlarına uzanan oldukça sıra dışı hayatıyla Türkiye'nin en çok konuşulan fenomenlerinden biri.
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Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren Bahar Candan, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın radarına takılmaya devam etti.
Bahar Candan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin bu kez fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başladı, tarzı ise dikkatlerden kaçmadı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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