Füzelerle Vurulan Türk Gemisi Karadeniz’de Battı: 10 Denizci Hayatını Kaybetti
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Kaynak: https://www.haber7.com/dunya/haber/36...
19 Temmuz'da Odessa limanından ayrıldıktan sonra Rus füzeleri tarafından vurulan ve 10 denizcinin öldüğü saldırıda ağır hasar alan Türk şirketine ait 'Golden Leo' adlı kuru yük gemisi, günlerce su aldıktan sonra Karadeniz'de battı. Düzenlenen saldırıda gemide yer alan 10 denizli hayatını kaybetti.
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Rusya-Ukrayna savaşında tarafların Karadeniz sularında son dönemde ticari gemileri hedef almaya başlaması Türk şirketlerine de yansıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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