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Füzelerle Vurulan Türk Gemisi Karadeniz’de Battı: 10 Denizci Hayatını Kaybetti

Füzelerle Vurulan Türk Gemisi Karadeniz’de Battı: 10 Denizci Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 07:21 Son Güncelleme: 29.07.2026 - 07:25
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19 Temmuz'da Odessa limanından ayrıldıktan sonra Rus füzeleri tarafından vurulan ve 10 denizcinin öldüğü saldırıda ağır hasar alan Türk şirketine ait 'Golden Leo' adlı kuru yük gemisi, günlerce su aldıktan sonra Karadeniz'de battı. Düzenlenen saldırıda gemide yer alan 10 denizli hayatını kaybetti.

Kaynak: https://www.haber7.com/dunya/haber/36...
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Rusya-Ukrayna savaşında tarafların Karadeniz sularında son dönemde ticari gemileri hedef almaya başlaması Türk şirketlerine de yansıdı.

Rusya-Ukrayna savaşında tarafların Karadeniz sularında son dönemde ticari gemileri hedef almaya başlaması Türk şirketlerine de yansıdı.

19 Temmuz tarihinde Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Odessa limanı açıklarında üç füzeyle vurularak hareket kabiliyetini yitiren 'Golden Leo' gemisinin gece saatlerinde tamamen battığı bildirildi.

Türkiye'de 'Ocean Grace Shiping' şirketine ait kuru yük gemisi hakkında açıklama yapan Ukrayna cephesi, geminin füzelerle vurulduğu günden sonra motor ve köprü bölümünün kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, 'Geçen hafta saldırgan Ruslar tarafından füzelerle vurulan Türk şirketine ait gemi su almaya devam ettiği için dün gece battı. Saldırıda gemide bulunan çoğu Suriye ve Hindistan vatandaşlarından oluşan 10 denizci hayatını kaybetti' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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