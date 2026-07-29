Ticaret Bakanlığı'ndan Acil Karar: Bir Çocuk Kostümünün Satışı Yasaklandı, Piyasadan Toplatılıyor

'Jinafire Long' ismiyle piyasada satışı devam eden bir çocuk kostümünün, laboratuvar ortamında yapılan güvenlik testlerini geçemediği belirlendi. İçeriğinde mevzuatın izin vermediği, insan sağlığını doğrudan riske atan tehlikeli kimyasallar barındıran bu ürün için yetkililer derhal düğmeye bastı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediği tespit edilmiştir. Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun belirlenmesi üzerine; ürünün piyasaya arzı yasaklanmış, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz ürün bildirimlerine ve alınan tedbirlere GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden ulaşabilmektedir.”