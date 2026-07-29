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Ticaret Bakanlığı'ndan Acil Karar: Bir Çocuk Kostümünün Satışı Yasaklandı, Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Acil Karar: Bir Çocuk Kostümünün Satışı Yasaklandı, Piyasadan Toplatılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 07:11
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Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimlerde sağlığa zararlı kimyasallar içerdiği tespit edilen bir çocuk kostümü için acil toplatma kararı aldı. Ülke genelinde satışı tamamen yasaklanan ürün, çocukların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

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Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen sıkı piyasa denetimleri sonucunda, ebeveynleri yakından ilgilendiren oldukça kritik bir bulguya ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen sıkı piyasa denetimleri sonucunda, ebeveynleri yakından ilgilendiren oldukça kritik bir bulguya ulaşıldı.

'Jinafire Long' ismiyle piyasada satışı devam eden bir çocuk kostümünün, laboratuvar ortamında yapılan güvenlik testlerini geçemediği belirlendi. İçeriğinde mevzuatın izin vermediği, insan sağlığını doğrudan riske atan tehlikeli kimyasallar barındıran bu ürün için yetkililer derhal düğmeye bastı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

'Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediği tespit edilmiştir. Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun belirlenmesi üzerine; ürünün piyasaya arzı yasaklanmış, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz ürün bildirimlerine ve alınan tedbirlere GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden ulaşabilmektedir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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