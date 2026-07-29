Ticaret Bakanlığı'ndan Acil Karar: Bir Çocuk Kostümünün Satışı Yasaklandı, Piyasadan Toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimlerde sağlığa zararlı kimyasallar içerdiği tespit edilen bir çocuk kostümü için acil toplatma kararı aldı. Ülke genelinde satışı tamamen yasaklanan ürün, çocukların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.
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Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen sıkı piyasa denetimleri sonucunda, ebeveynleri yakından ilgilendiren oldukça kritik bir bulguya ulaşıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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