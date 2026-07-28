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Vali İmzasıyla Okullara Yazı Gönderildi: Tüm Okullarda Mescit Yapılacak

Vali İmzasıyla Okullara Yazı Gönderildi: Tüm Okullarda Mescit Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2026 - 14:00
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İstanbul Valiliği, şehirdeki tüm okulları kapsayan yeni bir mescit kararı aldı. Vali Davut Gül’ün talimatıyla, eğitim saatlerindeki aksamaların önüne geçmek ve öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını okul içinde güvenle karşılamak amacıyla hem mevcut okullarda hem de yeni projelerde mescit alanları oluşturulacak. Yazı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla tüm okullara gönderildi.

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İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla okullarda mescit açılması hususunda 39 İlçe Kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla okullarda mescit açılması hususunda 39 İlçe Kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi.

Gül, söz konusu açıklamada 'Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirilebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir gereksinim haline gelmiştir' ifadelerini kullandı.

Vali Gül'ün açıklaması şöyle devam etti: 'Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (ç) bendi ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 81. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde;

Öğrencilerin uygun zaman aralıklarında ibadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim saatlerinin verimli bir şekilde kullanılması, eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyelerinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir.

Bu kapsamda; yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında, cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanına yer verilmesi, halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise; mevcut imkanlar çerçevesinde uygun alanların dönüştürülmesi suretiyle, cuma mescidi olarak kullanılmak üzere alan oluşturulması hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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