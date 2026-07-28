Vali İmzasıyla Okullara Yazı Gönderildi: Tüm Okullarda Mescit Yapılacak
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İstanbul Valiliği, şehirdeki tüm okulları kapsayan yeni bir mescit kararı aldı. Vali Davut Gül’ün talimatıyla, eğitim saatlerindeki aksamaların önüne geçmek ve öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını okul içinde güvenle karşılamak amacıyla hem mevcut okullarda hem de yeni projelerde mescit alanları oluşturulacak. Yazı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla tüm okullara gönderildi.
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İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla okullarda mescit açılması hususunda 39 İlçe Kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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