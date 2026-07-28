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MEB'den Okullar Hakkında Önemli Kararlar: Çanta Araması ve Devamsızlık Şartı Resmen Başladı

MEB'den Okullar Hakkında Önemli Kararlar: Çanta Araması ve Devamsızlık Şartı Resmen Başladı

MEB
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2026 - 08:10
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve okul öncesi kurumlarında eğitim sistemini baştan aşağı değiştiren yeni yönetmeliğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre okullarda güvenlik amaçlı arama yapılabilecek, 20 gün mazeretsiz devamsızlığı olanlar belge alamayacak ve veli-öğretmen görüşmeleri artık sadece randevu sistemiyle gerçekleştirilecek.

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Eğitim dünyasında milyonlarca aileyi ve çocuğu yakından ilgilendiren kritik kararlar dizisi hayata geçirildi.

Eğitim dünyasında milyonlarca aileyi ve çocuğu yakından ilgilendiren kritik kararlar dizisi hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni eğitim ve öğretim yönetmeliği, Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyurularak resmen geçerlilik kazandı. Düzenlemenin merkezinde, okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması ve öğrenci disiplininin yeni baştan şekillendirilmesi yatıyor. Alınan kararlar kapsamında, okul idarelerine genişletilmiş yetkiler verilirken, velilerin okula kayıt sürecinden öğretmen görüşmelerine kadar pek çok alışkanlığı da değişiyor.

Getirilen en çarpıcı yeniliklerden biri, okul idarelerine tanınan güvenlik denetimi hakkı oldu. Olası bir tehlikeyi, ihbarı ya da suç teşkil edebilecek durumları henüz yaşanmadan engellemek isteyen değerlendirme kurulları; öğrencilerin sıralarında, dolaplarında ve yatakhanelerde detaylı inceleme yapma yetkisine sahip olacak. Bu hassas süreç, çocukların psikolojisini ve onurunu zedelememek adına bizzat müdür yardımcıları ile özel olarak yetkilendirilen öğretmenlerin gözetiminde, resmi bir tutanak tutularak yürütülecek.

Öğrencilerin okula devamlılığı konusunda da oldukça katı kuralların uygulanacağı bir döneme giriliyor.

Öğrencilerin okula devamlılığı konusunda da oldukça katı kuralların uygulanacağı bir döneme giriliyor.

Herhangi bir mazeret bildirmeksizin okula gitmeyen çocukların aileleri; devamsızlık süresi 5, 10 ve 15. günlere ulaştığında okul yönetimi tarafından bilgilendirilecek. Bu süreyi aşarak 20 gün boyunca derslere katılmayan bir öğrenci, notları ne kadar yüksek olursa olsun ya da sınıfını geçse dahi yıl sonunda takdir veya teşekkür belgesiyle ödüllendirilmeyecek. Disiplin tarafında ise teknolojik cihazların okul kurallarına aykırı biçimde kullanılması resmi olarak ceza kapsamına alındı. Ayrıca, kendisine verilen proje ödevini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin not hanesine direkt olarak sıfır yazılacak.

Eğitim yuvalarındaki günlük işleyişi de tamamen düzene sokmayı hedefleyen yeni sisteme göre, ebeveynlerin okulu çat kapı ziyaret etme dönemi de kapanıyor. Velilerin öğretmenler veya idari kadro ile yapacağı tüm görüşmeler, dijital bir okul randevu sistemi üzerinden önceden planlanacak. Yeni kayıt döneminde, e-Okul sistemi üzerinden doğrudan adres teyidi yapılacak ve gerekli görülen durumlarda velilerden ikametlerini kanıtlayan faturalar talep edilebilecek. Okul değiştirme ve nakil işlemleri ise eğitim döneminin kapanmasına 15 iş günü kalana dek devam edebilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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