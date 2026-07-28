MEB'den Okullar Hakkında Önemli Kararlar: Çanta Araması ve Devamsızlık Şartı Resmen Başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve okul öncesi kurumlarında eğitim sistemini baştan aşağı değiştiren yeni yönetmeliğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre okullarda güvenlik amaçlı arama yapılabilecek, 20 gün mazeretsiz devamsızlığı olanlar belge alamayacak ve veli-öğretmen görüşmeleri artık sadece randevu sistemiyle gerçekleştirilecek.
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Eğitim dünyasında milyonlarca aileyi ve çocuğu yakından ilgilendiren kritik kararlar dizisi hayata geçirildi.
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Öğrencilerin okula devamlılığı konusunda da oldukça katı kuralların uygulanacağı bir döneme giriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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