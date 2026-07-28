MEB'den Okullar Hakkında Önemli Kararlar: Çanta Araması ve Devamsızlık Şartı Resmen Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni eğitim ve öğretim yönetmeliği, Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyurularak resmen geçerlilik kazandı. Düzenlemenin merkezinde, okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması ve öğrenci disiplininin yeni baştan şekillendirilmesi yatıyor. Alınan kararlar kapsamında, okul idarelerine genişletilmiş yetkiler verilirken, velilerin okula kayıt sürecinden öğretmen görüşmelerine kadar pek çok alışkanlığı da değişiyor.

Getirilen en çarpıcı yeniliklerden biri, okul idarelerine tanınan güvenlik denetimi hakkı oldu. Olası bir tehlikeyi, ihbarı ya da suç teşkil edebilecek durumları henüz yaşanmadan engellemek isteyen değerlendirme kurulları; öğrencilerin sıralarında, dolaplarında ve yatakhanelerde detaylı inceleme yapma yetkisine sahip olacak. Bu hassas süreç, çocukların psikolojisini ve onurunu zedelememek adına bizzat müdür yardımcıları ile özel olarak yetkilendirilen öğretmenlerin gözetiminde, resmi bir tutanak tutularak yürütülecek.