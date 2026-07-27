2025-2026 Dizi Sezonunun En Güzel Oyuncusunu Seçiyoruz!
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Ekran başında koca bir sezonu geride bıraktık. Yeni başlayan hikayeler, ekranlara geri dönen tanıdık yüzler ve ani vedalarla dolu geçen sezonda her hafta bizi TV karşısına kilitleyen isimler de hafızamızda yer etti. 2025-2026 sezonu kadın oyuncular açısından da epey iddialı geçti. Reyting rekorları kıran dramlardan en çok konuşulan projelere kadar ekranın en dikkat çeken kadın oyuncularını bir araya getirdik. Ama şimdiden söyleyelim, listenin her bir ismi bu sezon izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başardı; yani seçim yapmak biraz zor olabilir. Peki, bu sezon sadece oyunculuğuyla değil, ışığıyla ve güzelliğiyle de ekrana en çok yakışan isim kimdi?
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Sence sezonun en güzel oyuncusu kimdi?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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