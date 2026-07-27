2025-2026 Dizi Sezonunun En Güzel Oyuncusunu Seçiyoruz!

Ekran başında koca bir sezonu geride bıraktık. Yeni başlayan hikayeler, ekranlara geri dönen tanıdık yüzler ve ani vedalarla dolu geçen sezonda her hafta bizi TV karşısına kilitleyen isimler de hafızamızda yer etti. 2025-2026 sezonu kadın oyuncular açısından da epey iddialı geçti. Reyting rekorları kıran dramlardan en çok konuşulan projelere kadar ekranın en dikkat çeken kadın oyuncularını bir araya getirdik. Ama şimdiden söyleyelim, listenin her bir ismi bu sezon izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başardı; yani seçim yapmak biraz zor olabilir. Peki, bu sezon sadece oyunculuğuyla değil, ışığıyla ve güzelliğiyle de ekrana en çok yakışan isim kimdi?