Bilinçaltın Seni Ele Verecek: Seçtiğin 10 Kelime Kişiliğini Ortaya Çıkaracak!
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Kelimeler rastgele gibi görünebilir ama bilinçaltın aynı fikirde olmayabilir! Bu oyunda tek yapman gereken şey, karşına çıkan 10 kelime arasından hiç düşünmeden seçim yapmak. Doğru ya da yanlış cevap yok; sadece ilk hislerin var. Bakalım içgüdülerin seni nasıl bir karakter olarak tanımlayacak?
Hazırsan fazla düşünme ve ilk kelimeyi seç!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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