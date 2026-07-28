Geceliği 4.7 Milyon TL’lik Dünyanın En Pahalı Otel Odasının Özel Sinema, Uşak ve Louis Vuitton Detayları
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Dubai'de bulunan Atlantis The Royal otelindeki görkemli çatı katı, gecelik 100 bin dolarlık fiyat etiketiyle dünyanın standart tarifeli en pahalı otel odası unvanını ele geçirdi. İçerisinde özel sinemadan lüks markalara kadar akla gelebilecek her türlü ayrıcalığın sunulduğu bu devasa yaşam alanı, görenleri hayrete düşürüyor.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks ve ihtişamla anılan şehri Dubai, konaklama sektöründe sınırları bir kez daha yeniden belirliyor.
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Dudak uçuklatan bu fiyatın karşılığında misafirlere sunulan yaşam alanı adeta bağımsız, küçük bir sarayı andırıyor.
İç mekân tasarımı da en az dışarısı kadar büyüleyici ve şaşırtıcı detaylar barındırıyor.
Tüm bu benzersiz fiziksel ayrıcalıkların yanında ödenen o astronomik bedel, kusursuz bir kişisel hizmet ağını da kapsıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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