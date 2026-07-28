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Geceliği 4.7 Milyon TL’lik Dünyanın En Pahalı Otel Odasının Özel Sinema, Uşak ve Louis Vuitton Detayları

Geceliği 4.7 Milyon TL’lik Dünyanın En Pahalı Otel Odasının Özel Sinema, Uşak ve Louis Vuitton Detayları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2026 - 08:53
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Dubai'de bulunan Atlantis The Royal otelindeki görkemli çatı katı, gecelik 100 bin dolarlık fiyat etiketiyle dünyanın standart tarifeli en pahalı otel odası unvanını ele geçirdi. İçerisinde özel sinemadan lüks markalara kadar akla gelebilecek her türlü ayrıcalığın sunulduğu bu devasa yaşam alanı, görenleri hayrete düşürüyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks ve ihtişamla anılan şehri Dubai, konaklama sektöründe sınırları bir kez daha yeniden belirliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks ve ihtişamla anılan şehri Dubai, konaklama sektöründe sınırları bir kez daha yeniden belirliyor.

Şehirdeki Atlantis The Royal isimli tesisin en üstünde yer alan iki katlı çatı katı süiti, bir gece için talep ettiği 100 bin dolar, yani yaklaşık 4 milyon 734 bin liralık bedelle dünya çapında standart fiyatlı en pahalı otel odası olarak kayıtlara geçti. Monaco'daki Formula 1 yarışları gibi dünyaca ünlü büyük etkinliklerin olduğu dönemlerde bazı otellerin fiyatları geçici olarak fırlasa da, bu süit yılın her dönemi rekor fiyatı 'standart tarife' olarak sunarak rakiplerinden tamamen ayrılıyor.

Dudak uçuklatan bu fiyatın karşılığında misafirlere sunulan yaşam alanı adeta bağımsız, küçük bir sarayı andırıyor.

Dudak uçuklatan bu fiyatın karşılığında misafirlere sunulan yaşam alanı adeta bağımsız, küçük bir sarayı andırıyor.

Toplamda 1.604 metrekarelik devasa bir alana yayılan mekân, aynı anda dokuz yetişkin ve dört çocuğun son derece rahat bir şekilde konaklayabileceği kapasiteye sahip. Dört büyük yatak odasının etrafında şekillenen bu lüks alanda, misafirleri nefes kesici bir panoramik manzarayla buluşturan çok geniş bir teras karşılıyor. Terasın üzerinde açık hava mutfağı, konforlu oturma grupları ve sadece o odada kalanlara özel ısıtmalı bir yüzme havuzu yer alıyor.

İç mekân tasarımı da en az dışarısı kadar büyüleyici ve şaşırtıcı detaylar barındırıyor.

İç mekân tasarımı da en az dışarısı kadar büyüleyici ve şaşırtıcı detaylar barındırıyor.

Konaklayan misafirlerin eğlenmek veya dinlenmek için dışarı çıkmaya ihtiyaç duymaması adına süitin içine özel bir sinema salonu, geniş bir kütüphane ve devasa giyinme odaları eklenmiş. Üstelik tüm bu alanlara, sadece bu kata çıkan kişisel bir asansör ile ulaşılıyor. Lüks kavramını bir adım öteye taşıyan otel yönetimi, banyolarda dünyaca ünlü markaların en özel kişisel bakım ürünlerini konumlandırırken, salonun bir köşesine ise eğlence için özel tasarım Louis Vuitton bir masa tenisi masası yerleştirmiş.

Tüm bu benzersiz fiziksel ayrıcalıkların yanında ödenen o astronomik bedel, kusursuz bir kişisel hizmet ağını da kapsıyor.

Tüm bu benzersiz fiziksel ayrıcalıkların yanında ödenen o astronomik bedel, kusursuz bir kişisel hizmet ağını da kapsıyor.

Süitin kendine ait olan tam donanımlı mutfağında, misafirlerin damak tadına uygun menüler hazırlamak üzere sadece onlara tahsis edilmiş özel bir aşçı bekliyor. Hazırlanan ziyafetler, yine bu süite ait olan 12 kişilik şık yemek odasında servis ediliyor. Bunlara ek olarak günün 24 saati hizmet veren kişisel uşak ve tamamen misafirlerin mahremiyetine odaklanmış özel koruma ekibi de bu eşsiz konaklama deneyiminin ayrılmaz birer parçası olarak pakete dâhil ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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