Geceliği 4.7 Milyon TL’lik Dünyanın En Pahalı Otel Odasının Özel Sinema, Uşak ve Louis Vuitton Detayları

Şehirdeki Atlantis The Royal isimli tesisin en üstünde yer alan iki katlı çatı katı süiti, bir gece için talep ettiği 100 bin dolar, yani yaklaşık 4 milyon 734 bin liralık bedelle dünya çapında standart fiyatlı en pahalı otel odası olarak kayıtlara geçti. Monaco'daki Formula 1 yarışları gibi dünyaca ünlü büyük etkinliklerin olduğu dönemlerde bazı otellerin fiyatları geçici olarak fırlasa da, bu süit yılın her dönemi rekor fiyatı 'standart tarife' olarak sunarak rakiplerinden tamamen ayrılıyor.