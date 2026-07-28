Uğur Mumcu Dosyası 33 Yıl Sonra Raftan İniyor: Kardeşi, Suikast Öncesi Yaşananları ve Baş Şüpheliyi Açıkladı

28 Şubat sürecine de zemin hazırlayan bu karanlık olayların tekrar incelenmesi, uzun yıllardır adaletin yerini bulmasını bekleyen Mumcu ailesinde büyük bir karşılık buldu. Gelişmelerin ardından konuşan Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, kardeşinin katledilmesinin ardında İsrail'in bulunduğunu belirterek cinayete giden sürecin bugüne dek gölgede kalan detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Kardeşinin o dönem terör örgütü PKK ile İsrail arasındaki gizli bağlantıları ortaya çıkardığını ve bu sebeple doğrudan hedef hâline geldiğini ifade eden Ceyhan Mumcu, çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Ağabey Mumcu'nun aktardıklarına göre, suikasttan kısa bir süre önce Uğur Mumcu ile dönemin İsrail Büyükelçisi arasında oldukça gergin bir yüzleşme gerçekleşti. Büyükelçi, araştırmacı gazeteciye çok fazla ileri gittiğini ve bu durumun böyle devam edemeyeceğini söyleyerek onu suikastla tehdit etti. Hatta Uğur Mumcu'nun bu ürkütücü görüşmenin ardından ayaklarının koptuğunu gördüğü bir kâbus yaşadığı ve çok geçmeden o malum saldırının kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Cinayet dosyasının yeniden raflardan inmesinin aile içinde büyük bir umut yarattığını vurgulayan ağabey Mumcu, soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik isimleri de işaret etti. Aile, olayın İsrail boyutunun derinlemesine araştırılması için emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş'un bilgisine başvurulmasını talep ediyor. Bununla birlikte, o dönemin askeri ve emniyet istihbarat yetkililerinin, meclis komisyonu üyelerinin ve cinayet sonrası adli raporu düzenleyen eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da acilen ifadeye çağrılması gerektiği belirtiliyor.

Sürecin yıllar sonra değişen siyasi ve diplomatik iklimle birlikte daha şeffaf yürütülebileceğine inanan Ceyhan Mumcu, kardeşinin ölümünün ardından İsrailli yetkililerin kendisine de ulaştığını ve konuyla uğraşmaması yönünde uyarılarda bulunduğunu sözlerine ekledi. Ağabey Mumcu, geçmişte İsrail'in bu tür olaylarla ilişkilendirilmemek konusunda büyük bir özgüvene sahip olduğunu, ancak günümüz şartlarında bu karanlık ağın artık çok daha rahat bir şekilde sorgulanabileceğini belirterek yeni hukuki süreçten beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.