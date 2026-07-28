Uğur Mumcu Dosyası 33 Yıl Sonra Raftan İniyor: Kardeşi, Suikast Öncesi Yaşananları ve Baş Şüpheliyi Açıkladı
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Türkiye'yi sarsan Uğur Mumcu suikastı dosyası, 33 yıl aradan sonra Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınıyor. Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, kardeşinin cinayetinden hemen önce dönemin İsrail Büyükelçisi tarafından açıkça tehdit edildiğini belirterek, suikastın arkasındaki asıl gücü ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirdi.
Kaynak: Sabah
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Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden biri olan 1990'lı yıllara ait faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için harekete geçti ve 24 Ocak 1993 tarihinde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun dosyasını yıllar sonra yeniden açtı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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