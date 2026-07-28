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Uğur Mumcu Dosyası 33 Yıl Sonra Raftan İniyor: Kardeşi, Suikast Öncesi Yaşananları ve Baş Şüpheliyi Açıkladı

Uğur Mumcu Dosyası 33 Yıl Sonra Raftan İniyor: Kardeşi, Suikast Öncesi Yaşananları ve Baş Şüpheliyi Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2026 - 08:29
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Türkiye'yi sarsan Uğur Mumcu suikastı dosyası, 33 yıl aradan sonra Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınıyor. Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, kardeşinin cinayetinden hemen önce dönemin İsrail Büyükelçisi tarafından açıkça tehdit edildiğini belirterek, suikastın arkasındaki asıl gücü ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirdi.

Kaynak: Sabah

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Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden biri olan 1990'lı yıllara ait faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için harekete geçti ve 24 Ocak 1993 tarihinde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun dosyasını yıllar sonra yeniden açtı.

Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden biri olan 1990'lı yıllara ait faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için harekete geçti ve 24 Ocak 1993 tarihinde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun dosyasını yıllar sonra yeniden açtı.

28 Şubat sürecine de zemin hazırlayan bu karanlık olayların tekrar incelenmesi, uzun yıllardır adaletin yerini bulmasını bekleyen Mumcu ailesinde büyük bir karşılık buldu. Gelişmelerin ardından konuşan Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, kardeşinin katledilmesinin ardında İsrail'in bulunduğunu belirterek cinayete giden sürecin bugüne dek gölgede kalan detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Kardeşinin o dönem terör örgütü PKK ile İsrail arasındaki gizli bağlantıları ortaya çıkardığını ve bu sebeple doğrudan hedef hâline geldiğini ifade eden Ceyhan Mumcu, çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Ağabey Mumcu'nun aktardıklarına göre, suikasttan kısa bir süre önce Uğur Mumcu ile dönemin İsrail Büyükelçisi arasında oldukça gergin bir yüzleşme gerçekleşti. Büyükelçi, araştırmacı gazeteciye çok fazla ileri gittiğini ve bu durumun böyle devam edemeyeceğini söyleyerek onu suikastla tehdit etti. Hatta Uğur Mumcu'nun bu ürkütücü görüşmenin ardından ayaklarının koptuğunu gördüğü bir kâbus yaşadığı ve çok geçmeden o malum saldırının kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Cinayet dosyasının yeniden raflardan inmesinin aile içinde büyük bir umut yarattığını vurgulayan ağabey Mumcu, soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik isimleri de işaret etti. Aile, olayın İsrail boyutunun derinlemesine araştırılması için emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş'un bilgisine başvurulmasını talep ediyor. Bununla birlikte, o dönemin askeri ve emniyet istihbarat yetkililerinin, meclis komisyonu üyelerinin ve cinayet sonrası adli raporu düzenleyen eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da acilen ifadeye çağrılması gerektiği belirtiliyor.

Sürecin yıllar sonra değişen siyasi ve diplomatik iklimle birlikte daha şeffaf yürütülebileceğine inanan Ceyhan Mumcu, kardeşinin ölümünün ardından İsrailli yetkililerin kendisine de ulaştığını ve konuyla uğraşmaması yönünde uyarılarda bulunduğunu sözlerine ekledi. Ağabey Mumcu, geçmişte İsrail'in bu tür olaylarla ilişkilendirilmemek konusunda büyük bir özgüvene sahip olduğunu, ancak günümüz şartlarında bu karanlık ağın artık çok daha rahat bir şekilde sorgulanabileceğini belirterek yeni hukuki süreçten beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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