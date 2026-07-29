Altında Üç Sene Sonra İlk Kez Tahminler Değişti: Yeni Rakam Belli Oldu
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Reuters anketinden, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren çarpıcı sonuçlar çıktı. Analistlerin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada yeni altın fiyatları ortaya çıktı. Altın fiyatlarına yönelik beklenti 2023 yılından bu yana ilk kez aşağı yönlü revize edildi.
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Altında üç sonra ilk kez tahminler değişti.
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Altın fiyatlarında yeni rakam belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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