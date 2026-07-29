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Altında Üç Sene Sonra İlk Kez Tahminler Değişti: Yeni Rakam Belli Oldu

Altında Üç Sene Sonra İlk Kez Tahminler Değişti: Yeni Rakam Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.07.2026 - 11:35
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Reuters anketinden, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren çarpıcı sonuçlar çıktı. Analistlerin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada yeni altın fiyatları ortaya çıktı. Altın fiyatlarına yönelik beklenti 2023 yılından bu yana ilk kez aşağı yönlü revize edildi.

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Altında üç sonra ilk kez tahminler değişti.

Altında üç sonra ilk kez tahminler değişti.

Reuters anketinde yeni altın tahminleri belli oldu. 29 kıdemli analistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ocak ayında ons başına 5.595 dolar ile tarihi bir rekor kıran değerli metal, yılın ikinci çeyreğinde karşı karşıya kaldığı sert satış baskısının ardından analistlerin hesapları da değiştirdi.

Altın fiyatlarına yönelik beklentiler 2023 yılının sonundan bu yana ilk kez aşağı yönlü revize edildi.

Altın fiyatlarında yeni rakam belli oldu.

Altın fiyatlarında yeni rakam belli oldu.

Analistler altında yeni rakamı açıkladı. Uzmanların 2026 yılı için daha önce ons başına 4 bin 916 dolar olan ortalama altın fiyatı beklentisi 4 bin 509 dolara geriledi. Benzer şekilde uzun vadeli öngörülerde de geri adım atıldı; 2027 yılına ilişkin fiyat tahmini 5 bin 100 dolardan 4 bin 610 dolara düşürüldü. Piyasalarda uzun süredir devam eden yukarı yönlü tahmin, üç yıl aradan sonra ilk kez kesintiye uğramış oldu.

Fiyat tahminlerinde aşağı yönlü bir düzeltme yapılmasına rağmen, uzmanlar altının küresel piyasalardaki 'güvenli liman' rolünü kaybetmediğinin altını çizdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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