Altında Üç Sene Sonra İlk Kez Tahminler Değişti: Yeni Rakam Belli Oldu

Analistler altında yeni rakamı açıkladı. Uzmanların 2026 yılı için daha önce ons başına 4 bin 916 dolar olan ortalama altın fiyatı beklentisi 4 bin 509 dolara geriledi. Benzer şekilde uzun vadeli öngörülerde de geri adım atıldı; 2027 yılına ilişkin fiyat tahmini 5 bin 100 dolardan 4 bin 610 dolara düşürüldü. Piyasalarda uzun süredir devam eden yukarı yönlü tahmin, üç yıl aradan sonra ilk kez kesintiye uğramış oldu.

Fiyat tahminlerinde aşağı yönlü bir düzeltme yapılmasına rağmen, uzmanlar altının küresel piyasalardaki 'güvenli liman' rolünü kaybetmediğinin altını çizdi.