En Yüksek ve En Düşük Kiraların Olduğu İlçeler Kentler Belli Oldu

Türkiye'de kiralık konut fiyatlarının en yüksek olduğu şehir İstanbul oldu. İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun ortalama aylık kira bedeli 44 bin 332 TL seviyesine kadar tırmandı. İstanbul’u, özellikle yazlık ve ikinci konut talebinin yoğun olduğu turizm merkezleri takip etti. Listenin ikinci sırasında 35 bin 186 TL ile Muğla yer alırken, İzmir 28 bin 540 TL ortalamasıyla üçüncü sıraya yerleşti. Antalya, Çanakkale ve Aydın gibi kıyı şeridinde yer alan kentlerin üst sıralarda bulunması, dönemsel ve yabancı talebin kiralık piyasası üzerindeki baskısını bir kez daha kanıtladı. Sanayinin kalbi Kocaeli ve sınır kenti Edirne de 23 bin TL bandını aşarak en yüksek kiralı iller listesinde kendilerine yer buldu.

En Yüksek Ortalama Kiraya Sahip 10 İl

İstanbul: 44.332 TL

Muğla: 35.186 TL

İzmir: 28.540 TL

Antalya: 26.346 TL

Çanakkale: 26.087 TL

Aydın: 24.654 TL

Balıkesir: 24.182 TL

Ankara: 23.921 TL

Kocaeli: 23.329 TL

Edirne: 23.131 TL