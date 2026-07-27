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En Yüksek ve En Düşük Kiraların Olduğu İlçeler Kentler Belli Oldu

En Yüksek ve En Düşük Kiraların Olduğu İlçeler Kentler Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.07.2026 - 17:52
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Türkiye genelinde kiralık konut piyasasındaki hareketlilik sürerken, şehirler arasındaki fiyat makası tarihin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Merkez Bankası'nın konut verileri, Türkiye’deki kiralık ev fiyatlarının illere göre dağılımını gözler önüne serdi.  Megakent İstanbul kira fiyatlarında açık ara zirvedeki yerini korudu.

Kaynak: Habertürk / Ahmet Hamdi Girgin

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İstanbul zirvede: En yüksek kiraya sahip kentler.

İstanbul zirvede: En yüksek kiraya sahip kentler.

Türkiye'de kiralık konut fiyatlarının en yüksek olduğu şehir İstanbul oldu. İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun ortalama aylık kira bedeli 44 bin 332 TL seviyesine kadar tırmandı. İstanbul’u, özellikle yazlık ve ikinci konut talebinin yoğun olduğu turizm merkezleri takip etti. Listenin ikinci sırasında 35 bin 186 TL ile Muğla yer alırken, İzmir 28 bin 540 TL ortalamasıyla üçüncü sıraya yerleşti. Antalya, Çanakkale ve Aydın gibi kıyı şeridinde yer alan kentlerin üst sıralarda bulunması, dönemsel ve yabancı talebin kiralık piyasası üzerindeki baskısını bir kez daha kanıtladı. Sanayinin kalbi Kocaeli ve sınır kenti Edirne de 23 bin TL bandını aşarak en yüksek kiralı iller listesinde kendilerine yer buldu.

En Yüksek Ortalama Kiraya Sahip 10 İl 

İstanbul: 44.332 TL

Muğla: 35.186 TL

İzmir: 28.540 TL

Antalya: 26.346 TL

Çanakkale: 26.087 TL

Aydın: 24.654 TL

Balıkesir: 24.182 TL

Ankara: 23.921 TL

Kocaeli: 23.329 TL

Edirne: 23.131 TL

En düşük kiraya sahip kentler.

En düşük kiraya sahip kentler.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde kiralık konut fiyatları çok daha makul seviyelerde kaldı. Türkiye genelinde en düşük ortalama kira bedeli 11 bin 100 TL ile Mardin’de ölçüldü. Mardin’in hemen ardından gelen Ağrı ve Muş illerinde de aylık ortalama kiralar 12 bin TL sınırının altında gerçekleşti. Veriler; Yozgat, Bitlis, Adıyaman ve Kırşehir gibi Anadolu kentlerinde de kiralık konut fiyatlarının büyükşehirlere kıyasla daha uygun olduğunu gösterdi.

En Düşük Ortalama Kiraya Sahip 10 İl

Mardin: 11.100 TL

Ağrı: 11.197 TL

Muş: 11.538 TL

Yozgat: 12.250 TL

Bitlis: 12.658 TL

Adıyaman: 12.687 TL

Kırşehir: 12.717 TL

Osmaniye: 12.878 TL

Elazığ: 13.043 TL

Malatya: 13.043 TL

Mardin ve İstanbul arasındaki fark tam 4 kat!

Listenin en pahalı şehri olan İstanbul ile en uygun fiyatlı şehri olan Mardin arasındaki aylık kira farkı net olarak 33 bin 232 TL'ye ulaştı.  İstanbul'da bir eve ödenen ortalama kira bedeliyle Mardin'de yaklaşık 4 farklı evin kiralanabilmesi mümkün hale geldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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