En Yüksek ve En Düşük Kiraların Olduğu İlçeler Kentler Belli Oldu
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Türkiye genelinde kiralık konut piyasasındaki hareketlilik sürerken, şehirler arasındaki fiyat makası tarihin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Merkez Bankası'nın konut verileri, Türkiye’deki kiralık ev fiyatlarının illere göre dağılımını gözler önüne serdi. Megakent İstanbul kira fiyatlarında açık ara zirvedeki yerini korudu.
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İstanbul zirvede: En yüksek kiraya sahip kentler.
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En düşük kiraya sahip kentler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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