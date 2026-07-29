Cam Balkon Yaptıranlar Yandı: Tek Şikayetle Sökülecek
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Evine alan kazandırmak isteyen pek çok kişi balkonlarını camla kapattırıyor. Rüzgarı, tozu büyük ölçüde engelleyen cam balkonlar, son yılların popüler ev tadilatları arasında yer alıyor. Sözcü'de yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ve Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararları, cam balkon yaptıranların keyfini kaçıracak türden. Kat maliklerinden izinsiz yapılan cam balkonlar tek şikayet sökülebilir.
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Balkonlar tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanı olarak kabul ediliyor.
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Yönetim planınızı dikkatlice inceleyin. İzin yoksa tek şikayetle cam balkonunuz sökülebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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