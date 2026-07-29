Cam Balkon Yaptıranlar Yandı: Tek Şikayetle Sökülecek

Apartman yönetim planında cam balkon kapatılmasına dair açık ve net bir izin maddesi bulunmuyorsa komşulardan sadece birinin bile sulh hukuk mahkemelerine başvurması hukuki süreci hızla başlatıyor. Yargıya taşınan dosyalarda mahkemeler, mimari projeye aykırı unsurlar içeren uygulamalar için istisnasız bir şekilde 'eski hale getirme' yani söküm kararı veriyor.

Üstelik dava masrafları, yargılama giderleri ve söküm operasyonunun maliyeti tamamen bu tadilatı izinsiz yaptıran daire sahibine kesiliyor. Bu durum, ev sahipleri için binlerce liralık sürpriz masrafların kapısını aralıyor.

Şikayetlerin önünü kapamak için ise üç kritik noktaya dikkat etmekte fayda var. Oturulan apartmanın veya sitenin tapudaki yönetim planını detaylıca incelenmesi gerekiyor. Uygulamaya başlamadan önce kat maliklerinin en az yüzde 80’inden ıslak imzalı ve resmi nitelikli yazılı izin belgesi temin edin. Sözlü onayların mahkemede hiçbir geçerliliği bulunmuyor.