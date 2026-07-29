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Cam Balkon Yaptıranlar Yandı: Tek Şikayetle Sökülecek

Cam Balkon Yaptıranlar Yandı: Tek Şikayetle Sökülecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.07.2026 - 16:20
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Evine alan kazandırmak isteyen pek çok kişi balkonlarını camla kapattırıyor. Rüzgarı, tozu büyük ölçüde engelleyen cam balkonlar, son yılların popüler ev tadilatları arasında yer alıyor. Sözcü'de yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ve Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararları, cam balkon yaptıranların keyfini kaçıracak türden. Kat maliklerinden izinsiz yapılan cam balkonlar tek şikayet sökülebilir.

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Balkonlar tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanı olarak kabul ediliyor.

Balkonlar tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanı olarak kabul ediliyor.

Mevcut hukuki düzenlemeler ve Yargıtay kararlarına göre, apartmanların dış cepheleri ile balkonlar bağımsız bölümün değil, tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanı olarak kabul ediliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesi bu konuda oldukça net kurallar barındırıyor. Binanın ortak alanlarında herhangi bir inşaat, onarım veya köklü değişiklik yapılabilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından en az beşte dördünün yani yüzde 80'inin yazılı rızasının alınması zorunlu.

Yönetim planınızı dikkatlice inceleyin. İzin yoksa tek şikayetle cam balkonunuz sökülebilir.

Yönetim planınızı dikkatlice inceleyin. İzin yoksa tek şikayetle cam balkonunuz sökülebilir.

Apartman yönetim planında cam balkon kapatılmasına dair açık ve net bir izin maddesi bulunmuyorsa komşulardan sadece birinin bile sulh hukuk mahkemelerine başvurması hukuki süreci hızla başlatıyor. Yargıya taşınan dosyalarda mahkemeler, mimari projeye aykırı unsurlar içeren uygulamalar için istisnasız bir şekilde 'eski hale getirme' yani söküm kararı veriyor.

Üstelik dava masrafları, yargılama giderleri ve söküm operasyonunun maliyeti tamamen bu tadilatı izinsiz yaptıran daire sahibine kesiliyor. Bu durum, ev sahipleri için binlerce liralık sürpriz masrafların kapısını aralıyor.

Şikayetlerin önünü kapamak için ise üç kritik noktaya dikkat etmekte fayda var. Oturulan apartmanın veya sitenin tapudaki yönetim planını detaylıca incelenmesi gerekiyor. Uygulamaya başlamadan önce kat maliklerinin en az yüzde 80’inden ıslak imzalı ve resmi nitelikli yazılı izin belgesi temin edin. Sözlü onayların mahkemede hiçbir geçerliliği bulunmuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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