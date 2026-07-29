Market, Büfe, Bakkallarda Yeni Dönem: DOA Uygulaması Geliyor, Şişe Başına Ödeme Yapılacak

Mobil DOA uygulaması market, büfe ve bakkalara geliyor. Yeni uygulamayla artık sadece büyük merkezlerde ya da belirli noktalarda bulunan depozito makineleri bir zorunluluk olmaktan çıkıyor. Mahalle bakkalları, büfeler ve yerel marketler, 'Manuel İade Noktası' olarak sisteme dahil olabilecek.

Market, büfe ve bakkallarda depozito ücreti nasıl alınacak?

İşletmeler, dbys.gov.tr adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi’ne kayıt yaptırdıktan sonra kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilecek Mobil DOA cihazlarını kullanmaya başlayacak.Vatandaşlar, üzerlerinde DOA logosu bulunan içecek ambalajlarını bu noktalara getirdiklerinde, cep telefonlarıyla cihaz üzerindeki karekodu okutarak işlemi başlatacak.

Ardından ambalajların barkodları el terminaline okutulacak. Cihaz; barkod doğrulama, sayım ve veri aktarma işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak verileri eş zamanlı olarak dijital altyapıya gönderecek. İşlem bittiğinde, teslim edilen her ambalaj için 1 TL, vatandaşın dijital 'DOA Cüzdan' hesabına anında aktarılacak.