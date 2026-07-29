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Market, Büfe, Bakkallarda Yeni Dönem: DOA Uygulaması Geliyor, Şişe Başına Ödeme Yapılacak

Market, Büfe, Bakkallarda Yeni Dönem: DOA Uygulaması Geliyor, Şişe Başına Ödeme Yapılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.07.2026 - 14:05
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Türkiye genelinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla uygulanan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması için yeni adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen projede, depozito iade makinelerine erişimi olmayan vatandaşlar ve küçük esnaf için 'Mobil DOA' uygulaması hayata geçirilecek.

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Market, büfe ve bakkalarda yeni dönem: DOA uygulaması geliyor, şişe başına ödeme yapılacak.

Market, büfe ve bakkalarda yeni dönem: DOA uygulaması geliyor, şişe başına ödeme yapılacak.

Mobil DOA uygulaması market, büfe ve bakkalara geliyor. Yeni uygulamayla artık sadece büyük merkezlerde ya da belirli noktalarda bulunan depozito makineleri bir zorunluluk olmaktan çıkıyor. Mahalle bakkalları, büfeler ve yerel marketler, 'Manuel İade Noktası' olarak sisteme dahil olabilecek.

Market, büfe ve bakkallarda depozito ücreti nasıl alınacak?

İşletmeler, dbys.gov.tr adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi’ne kayıt yaptırdıktan sonra kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilecek Mobil DOA cihazlarını kullanmaya başlayacak.Vatandaşlar, üzerlerinde DOA logosu bulunan içecek ambalajlarını bu noktalara getirdiklerinde, cep telefonlarıyla cihaz üzerindeki karekodu okutarak işlemi başlatacak.

Ardından ambalajların barkodları el terminaline okutulacak. Cihaz; barkod doğrulama, sayım ve veri aktarma işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak verileri eş zamanlı olarak dijital altyapıya gönderecek. İşlem bittiğinde, teslim edilen her ambalaj için 1 TL, vatandaşın dijital 'DOA Cüzdan' hesabına anında aktarılacak.

Esnafa ambalaj başına 50 kuruş teşvik.

Esnafa ambalaj başına 50 kuruş teşvik.

Mobil DOA sistemi, esnafa da yeni gelir kapısı aralayacak. atandaşlardan ambalajları toplayan bakkal ve marketler, bu ürünleri yetkilendirilmiş saha operatörlerine teslim ettiklerinde, ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli alacak. 

Yeni sistemin detaylarını paylaşan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, şunları dedi:

'Mobil DOA ile Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerimizin de iade ağına işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilecek, teslim alınan ambalajlar güvenilir, hızlı ve izlenebilir doğrudan DOA Cüzdan’ına aktarılacak, işletmelerimiz ise saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli kazanacak.

Hedefimiz, vatandaşlarımızın ambalajlarını iade Mobil DOA, market, bakkal ve büfe gibi işletmelerin ek bir makine yatırımına ve geniş bir alana bulunduğu güçlü ve yaygın bir sistem oluşturmak. Mobil DOA ile esnafımızı bu dönüşümün aktif bir parçası haline getirirken, iade ağımızı Türkiye’nin dört bir yanında daha erişilebilir, daha etkin ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturacağız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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