Market, Büfe, Bakkallarda Yeni Dönem: DOA Uygulaması Geliyor, Şişe Başına Ödeme Yapılacak
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Türkiye genelinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla uygulanan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması için yeni adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen projede, depozito iade makinelerine erişimi olmayan vatandaşlar ve küçük esnaf için 'Mobil DOA' uygulaması hayata geçirilecek.
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Market, büfe ve bakkalarda yeni dönem: DOA uygulaması geliyor, şişe başına ödeme yapılacak.
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Esnafa ambalaj başına 50 kuruş teşvik.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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