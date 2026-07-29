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Türkiye Alev Alev: 4 İlde Peş Peşe Yangın!

Türkiye Alev Alev: 4 İlde Peş Peşe Yangın!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.07.2026 - 15:45
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Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Türkiye’nin pek çok kenti 29 Temmuz Çarşamba günü alevlere teslim oldu. Muğla, Antalya, Balıkesir, Yalova’da orman yangınları art arda çıkarken alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Muğla'daki yangında 121 ev tahliye edildi. 1 kişi yangından etkilendi.

Muğla'daki yangında 121 ev tahliye edildi. 1 kişi yangından etkilendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Muğla Valiliği’nden açıklama yapıldı. 

Açıklamada, 'Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır. 121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır' denildi.

Öte yandan 1 kişi dumandan etkilendi.

Antalya'da pek çok noktada orman yangını.

Antalya'da pek çok noktada orman yangını.

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece boyu sürdürülen yoğun mücadele ve bu sabah erken saatlerden itibaren başlayan hava müdahalesiyle yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 Karayolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Balıkesir'de antik kent çevresinde orman yangını çıktı.

Balıkesir'de antik kent çevresinde orman yangını çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Havanın aşırı sıcak olması, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü.

Yalova'da orman yangını.

Yalova'da orman yangını.

Yalova'nın Armutlu ilçesi Kapaklı köyü hattında orman yangını meydana geldi. 

Armutlu ilçesi Kapaklı köyü hattında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatılırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Balıkesir yangınından görüntüler:

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Muğla yangını👇🏻

Antalya👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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