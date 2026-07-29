Türkiye Alev Alev: 4 İlde Peş Peşe Yangın!
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Muğla'daki yangında 121 ev tahliye edildi. 1 kişi yangından etkilendi.
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Antalya'da pek çok noktada orman yangını.
Balıkesir'de antik kent çevresinde orman yangını çıktı.
Yalova'da orman yangını.
Balıkesir yangınından görüntüler:
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Muğla yangını👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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