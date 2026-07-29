Fethiye’de Orman Yangını Çıktı: Fethiye-Antalya Yolu Yangın Nedeniyle Kapatıldı
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ederken, Fethiye-Antalya karayolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre; şu ana kadar 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edildi.
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Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi’ndeki zirai alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye sıçradı.
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürürken, Muğla Valiliği’nden açıklama yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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