Fransa'daki Bir Plajda Çalışan Ayak Temizleme Görevlileri Dünya Çapında Tartışma Yarattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Özellikle turizmde fiyatların belirlenmesindeki en önemli kriterlerden biri de alınan hizmet. Ancak ortalama işletmeler hizmeti temizlik, yemek gibi olanakların kalitesiyle ölçerken kimi lüks tatil yerlerinde hizmetin sınırları zorlanıyor. Fransa'nın lüks bir plajında kaydedilen görüntülerde bir çalışanın plajdan çıkan müşterinin ayağındaki kumu temizlemekle görevli olması tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizde bulunan bir resort otelde müşterilerin gözlüklerini temizleyen görevliler olması dikkat çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine benzer bir görüntü Fransa'nın lüks bir plajında kaydedildi.
Hatta görüntülerin viral olmasına neden olan Fransız kullanıcı olayı şu açıdan değerlendirdi.
Tabii tartışmalar da...
Ülkemize kadar sıçradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın