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Fransa'daki Bir Plajda Çalışan Ayak Temizleme Görevlileri Dünya Çapında Tartışma Yarattı

Fransa'daki Bir Plajda Çalışan Ayak Temizleme Görevlileri Dünya Çapında Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2026 - 16:59
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Özellikle turizmde fiyatların belirlenmesindeki en önemli kriterlerden biri de alınan hizmet. Ancak ortalama işletmeler hizmeti temizlik, yemek gibi olanakların kalitesiyle ölçerken kimi lüks tatil yerlerinde hizmetin sınırları zorlanıyor. Fransa'nın lüks bir plajında kaydedilen görüntülerde bir çalışanın plajdan çıkan müşterinin ayağındaki kumu temizlemekle görevli olması tartışma yarattı.

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Ülkemizde bulunan bir resort otelde müşterilerin gözlüklerini temizleyen görevliler olması dikkat çekmişti.

Ülkemizde bulunan bir resort otelde müşterilerin gözlüklerini temizleyen görevliler olması dikkat çekmişti.

Hatta bu hizmet tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Yine benzer bir görüntü Fransa'nın lüks bir plajında kaydedildi.

Hatta görüntülerin viral olmasına neden olan Fransız kullanıcı olayı şu açıdan değerlendirdi.

Hatta görüntülerin viral olmasına neden olan Fransız kullanıcı olayı şu açıdan değerlendirdi.

Tabii tartışmalar da...

Tabii tartışmalar da...
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Ülkemize kadar sıçradı.

Ülkemize kadar sıçradı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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