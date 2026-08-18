Psikolojilerini Düzelten Basit Ama Etkili Yöntemleri Paylaşan Kişiler

Herkes en iyi kendi psikolojisini bilir. Zamanla ruhuna iyi gelen şeyleri keşfeder ve adeta ağrıyan bir yeri için ağrı kesici aldığı gibi ruhu için bu yöntemleri dener. Bu yöntemler kişiden kişiye değişse de kafa boşaltmanın taktikleri çok fazla olabilir. Bir X kullanıcısı da ilginç bir deyimle 'Psikolojik Heimlich manevrası' yöntemlerini takipçilerine sordu.