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Psikolojilerini Düzelten Basit Ama Etkili Yöntemleri Paylaşan Kişiler

Psikolojilerini Düzelten Basit Ama Etkili Yöntemleri Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2026 - 13:28
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Herkes en iyi kendi psikolojisini bilir. Zamanla ruhuna iyi gelen şeyleri keşfeder ve adeta ağrıyan bir yeri için ağrı kesici aldığı gibi ruhu için bu yöntemleri dener. Bu yöntemler kişiden kişiye değişse de kafa boşaltmanın taktikleri çok fazla olabilir. Bir X kullanıcısı da ilginç bir deyimle 'Psikolojik Heimlich manevrası' yöntemlerini takipçilerine sordu.

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Geçtiğimiz günün en çok alıntılanan paylaşımlarından biri psikolojik Heimlich manevrası oldu.

Geçtiğimiz günün en çok alıntılanan paylaşımlarından biri psikolojik Heimlich manevrası oldu.
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Tabii her müdahale fiziksel olmak zorunda değil. Kullanıcılar, boğazdaki tıkanıklığı açan klasik Heimlich manevrasının psikolojik karşılığını ararken aslında stres, kaygı veya duygusal yükten kurtulmak için kendi “acil müdahale” yöntemlerini listeledi.

Yanıtlar da peş peşe geldi.

Yanıtlar da peş peşe geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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