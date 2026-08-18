Psikolojilerini Düzelten Basit Ama Etkili Yöntemleri Paylaşan Kişiler
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Herkes en iyi kendi psikolojisini bilir. Zamanla ruhuna iyi gelen şeyleri keşfeder ve adeta ağrıyan bir yeri için ağrı kesici aldığı gibi ruhu için bu yöntemleri dener. Bu yöntemler kişiden kişiye değişse de kafa boşaltmanın taktikleri çok fazla olabilir. Bir X kullanıcısı da ilginç bir deyimle 'Psikolojik Heimlich manevrası' yöntemlerini takipçilerine sordu.
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Geçtiğimiz günün en çok alıntılanan paylaşımlarından biri psikolojik Heimlich manevrası oldu.
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Yanıtlar da peş peşe geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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