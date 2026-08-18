Kıvanç Tatlıtuğ'un Atış Poligonundaki Halleri X Kullanıcılarından Övgü Topladı!
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Ekranların değişmeyen jönlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez yeni bir dizi ya da film sahnesiyle değil atış poligonundaki hünerleriyle gündemde! Geçtiğimiz günlerde 5 milyon takipçili Instagram hesabını kapatarak sosyal medyaya veda eden ünlü oyuncu, dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya geldi. Atış eğitimi alan Tatlıtuğ'un 12'de 12'lik performansı kadar poligondaki ciddi ve bir o kadar da 'cool' halleri dikkat çekti.
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Yıllardır ekranların en sevilen jönlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, attığı her adımla gündem olmayı başarıyor.
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Görüntüler ise Instagram hesabını kapatan Kıvanç Tatlıtuğ'un hesabından değil, Toprak Razgatlıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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