Kıvanç Tatlıtuğ'un Atış Poligonundaki Halleri X Kullanıcılarından Övgü Topladı!

Türkiye'nin en popüler oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerinde 20 yılı geride bırakmasına rağmen hala ekranların en çok merak edilen isimlerinin başında geliyor. Best Model yarışmalarıyla başlayan kariyerini oyunculuğa taşıyan Tatlıtuğ; Gümüş, Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel ve Aile gibi birbirinden çok farklı yapımlarla hafızalara kazındı.

Özellikle Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü ve Kuzey Güneyin Kuzey'i yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ederken Tatlıtuğ, dijital platformlarda da Yakamoz S-245 ve İstanbul İçin Son Çağrı gibi projelerle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ'un sosyal medyayla ilişkisi de geçtiğimiz günlerde bambaşka bir boyuta taşındı. Yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatan ünlü oyuncu, bu kararıyla hayranlarını epey şaşırtmıştı.

Sosyal medyadan çekilmesinin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen ilk görüntülerden biri ise hiç beklenmedik bir yerden geldi.

Tatlıtuğ'un son görüntülerindeki partneri de en az kendisi kadar dikkat çekici bir isimdi: Dünya şampiyonluklarıyla Türk motosiklet sporunun en önemli isimlerinden biri haline gelen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu.

İkili, Ağustos 2026'da açık alanda bulunan özel bir atış poligonunda bir araya geldi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde Tatlıtuğ ve Razgatlıoğlu hedeflere atış yaptı.