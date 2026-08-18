article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un Atış Poligonundaki Halleri X Kullanıcılarından Övgü Topladı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Atış Poligonundaki Halleri X Kullanıcılarından Övgü Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.08.2026 - 16:36 Son Güncelleme: 18.08.2026 - 16:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekranların değişmeyen jönlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez yeni bir dizi ya da film sahnesiyle değil atış poligonundaki hünerleriyle gündemde! Geçtiğimiz günlerde 5 milyon takipçili Instagram hesabını kapatarak sosyal medyaya veda eden ünlü oyuncu, dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya geldi. Atış eğitimi alan Tatlıtuğ'un 12'de 12'lik performansı kadar poligondaki ciddi ve bir o kadar da 'cool' halleri dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllardır ekranların en sevilen jönlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, attığı her adımla gündem olmayı başarıyor.

Yıllardır ekranların en sevilen jönlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, attığı her adımla gündem olmayı başarıyor.

Türkiye'nin en popüler oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerinde 20 yılı geride bırakmasına rağmen hala ekranların en çok merak edilen isimlerinin başında geliyor. Best Model yarışmalarıyla başlayan kariyerini oyunculuğa taşıyan Tatlıtuğ; Gümüş, Menekşe ile Halil, Aşk-ı MemnuKuzey GüneyCesur ve Güzel ve Aile gibi birbirinden çok farklı yapımlarla hafızalara kazındı.

Özellikle Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü ve Kuzey Güneyin Kuzey'i yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ederken Tatlıtuğ, dijital platformlarda da Yakamoz S-245 ve İstanbul İçin Son Çağrı gibi projelerle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ'un sosyal medyayla ilişkisi de geçtiğimiz günlerde bambaşka bir boyuta taşındı. Yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatan ünlü oyuncu, bu kararıyla hayranlarını epey şaşırtmıştı.

Sosyal medyadan çekilmesinin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen ilk görüntülerden biri ise hiç beklenmedik bir yerden geldi.

Tatlıtuğ'un son görüntülerindeki partneri de en az kendisi kadar dikkat çekici bir isimdi: Dünya şampiyonluklarıyla Türk motosiklet sporunun en önemli isimlerinden biri haline gelen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu.

İkili, Ağustos 2026'da açık alanda bulunan özel bir atış poligonunda bir araya geldi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde Tatlıtuğ ve Razgatlıoğlu hedeflere atış yaptı.

Görüntüler ise Instagram hesabını kapatan Kıvanç Tatlıtuğ'un hesabından değil, Toprak Razgatlıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Videolarda Tatlıtuğ'un atış sırasında oldukça konsantre olduğu görülürken performansı da dikkat çekti.

Tatlıtuğ'un bu eğitimi yeni projesi için yaptığı iddiaları da beraberinde geldi. Ünlü oyuncunun aksiyon sahnelerinin yer aldığı bir proje için hazırlık yaptığı öne sürülse de, atış eğitiminin yeni bir rolün parçası olduğuna dair kendisinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllardır canlandırdığı karakterleri şöyle bir düşündüğümüzde, oyuncuyu aksiyonun ortasında görmek aslında çok da yabancı olduğumuz bir durum değil. Ancak bu kez ortada senaryo, set veya kamera karşısında canlandırdığı bir karakter olmayınca görüntüler sosyal medyanın eline düştüğü anda yorumlar da peş peşe geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın