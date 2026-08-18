Hollywood Sonu mu Oldu? Hayden Panettiere'ın Ölümünün Ardından "Öldürüldü" Teorileri Ortaya Atıldı!
Heroes, Nashville ve Scream gibi yapımlarla hafızalara kazınan Hayden Panettiere'ın henüz 36 yaşında gelen ani ölüm haberi Hollywood'u yasa boğdu. Güney Karolina'da kaldığı dairede hareketsiz bulunan oyuncunun ilk otopsisi tamamlanırken, kesin ölüm nedeni için toksikoloji sonuçları bekleniyor. Acil durum kayıtlarında geçen 'şüpheli aşırı doz' ifadesi ise soru işaretlerini artırdı. Fakat Panettiere'ın ölümünün ardından asıl dikkat çeken, sosyal medyada hızla yayılan 'Öldürüldü mü?' teorileri oldu. Ölümünden yalnızca birkaç ay önce yayımladığı anı kitabında ve verdiği röportajlarda Hollywood'da yaşadığı travmatik olayları anlatmış olması, 'susturuldu' iddialarını beraberinde getirdi. Peki Hayden Panettiere'ın ölümünde şu ana kadar ortaya çıkan resmi bulgular ne söylüyor, aşırı doz iddiası nereden çıktı ve 'Hollywood komplosu' teorisinin arkasında ne var?
Kaynak: The Sunday Guardian, Variety
Çocuk yaşta başladığı kariyerini Heroes, Nashville ve Scream'e kadar taşıyan Hayden Panettiere'ın 36 yaşındaki ani ölümü Hollywood'u şoke etti.
Peki Hayden Panettiere nasıl öldü? Kesin ölüm nedeni açıklandı mı?
Otopsi tamamlandı: Hayden Panettiere'ın vücudunda travma izine rastlanmadı.
Komşusunun anlattıkları da oyuncunun son dakikalarında binada yaşanan hareketliliği ortaya koydu.
Fakat Hayden Panettiere'ın ölümünün ardından sosyal medyada çok daha karanlık bir iddia yayılmaya başladı: "Öldürüldü mü?"
İşte tam da bu açıklamalar, ölümünün ardından "Hollywood tarafından susturuldu" teorilerine dönüştü.
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