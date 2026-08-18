article/comments
article/share
Haberler
Magazin
BLOK3'ün Eski Sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'ın Doğum Gününde Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

BLOK3'ün Eski Sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'ın Doğum Gününde Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.08.2026 - 14:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönem magazin dünyasının en sürpriz çiftlerinden biri olan Nilsu Berfin Aktaş ve BLOK3'ün kısa süren aşkı, aradan yıllar geçmesine rağmen peşlerini bırakmıyor. Ayrılıklarının ardından BLOK3'ün şarkılarının Nilsu'ya yazıldığı iddiaları gündem olmuş, iki taraftan da zaman içerisinde dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Tam bu defter kapandı derken BLOK3'ün yaptığı bir paylaşım eski aşkı yeniden gündeme taşıdı. Üstelik paylaşımın tarihi, seçilen şarkı ve fotoğraftaki 'İyi ki doğdun canımın içi' yazılı pankart bir araya gelince ortalık iyice karıştı. Çünkü BLOK3 o kareyi tam da eski sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'ın doğum gününde paylaştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nilsu Berfin Aktaş ve BLOK3 aşkı başladığı günden bittiği güne kadar magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmuştu.

Nilsu Berfin Aktaş ve BLOK3 aşkı başladığı günden bittiği güne kadar magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmuştu.

Son yıllarda rap dünyasının en hızlı yükselen isimlerinden biri olan BLOK3, yani Hakan Aydın ile oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın yolları 2024 yılında kesişmişti. İkilinin birlikteliği ilk kez 14 Şubat 2024 Sevgililer Günü'nde yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıkmış, böylece bir süredir devam eden aşk iddiaları da doğrulanmıştı.

BLOK3'ün kısa süre sonra Nilsu Berfin Aktaş'la birlikte çekilen fotoğraflarını 'Yengenizle dump' notuyla paylaşmasıyla ilişki iyiden iyiye gözler önüne serildi. O dönem müzik dünyasının yükselen yıldızlarından biriyle ekranların popüler oyuncularından birinin bir araya gelmesi sosyal medyada da epey ses getirmişti.

Fakat büyük bir hızla başlayan ilişkinin ömrü beklenenden çok daha kısa oldu. Şubat ayının sonlarına doğru ikilinin birbirini sosyal medyada takipten çıkarması ve birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Ayrılığın ardından ortaya atılan en dikkat çekici iddia ise Nilsu Berfin Aktaş'ın o dönem rol aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisindeki bir sahneyle ilgiliydi. Aktaş'ın rol arkadaşı Eren Ören'le senaryo gereği öpüştüğü sahnenin BLOK3 cephesinde kıskançlık krizine neden olduğu öne sürüldü. Hatta rapçinin bu sahneyi 'aldatma' olarak değerlendirdiği ve ilişkinin bu nedenle sona erdiği dahi iddia edildi.

Ancak taraflar o dönem ayrılığın nedenini açık açık anlatmadı. Dolayısıyla 'öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldılar' iddiası hiçbir zaman doğrulanmış kesin bir bilgiye dönüşmedi.

Ayrılık bitti ama Nilsu-BLOK3 dosyası kapanmadı! Bu kez şarkılar ve yıllar sonra gelen açıklamalar konuşuldu.

Ayrılık bitti ama Nilsu-BLOK3 dosyası kapanmadı! Bu kez şarkılar ve yıllar sonra gelen açıklamalar konuşuldu.

İlişkinin sona ermesinin ardından BLOK3'ün çıkardığı şarkılar da ister istemez Nilsu Berfin Aktaş'la ilişkilendirilmeye başladı. Özellikle rapçinin ayrılık ve sitem temalarının ağır bastığı bazı parçalarının eski sevgilisine yazıldığı iddia edildi.

BLOK3 ise özel hayatıyla ilgili detay vermekten uzun süre kaçındı. Eski ilişkisi hakkında konuşması istendiğinde de 'Zamanında birlikte olduğum insanın arkasından konuşmam, herkes kendi yoluna bakıyor' diyerek meseleyi uzatmamayı tercih etti.

Fakat ayrılığın nasıl gerçekleştiğine dair anlattığı bir detay oldukça dikkat çekiciydi. BLOK3, bir sabah uyandığında telefonunda yalnızca 'Kendine iyi bak' yazılı bir mesaj gördüğünü, ardından kendisinin ve ekip arkadaşlarının engellendiğini anlattı. Yüz yüze konuşabilmek için eski sevgilisinin evine gitmek istediğini ancak onun çoktan evden ayrıldığını da söyledi.

Nilsu Berfin Aktaş cephesi ise uzun süre sessiz kaldı.

Ta ki 2026 yılında Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın programına konuk olana kadar...

Programda Demet Akalın'ın BLOK3'ün bazı şarkılarını hala Nilsu için yazıyor olabileceğini söylemesi üzerine Aktaş, yıllardır devam eden iddialara ilk kez bu kadar net karşılık verdi.

Oyuncu, 'Bence hiçbir şarkı bana değil. Ben hiçbir zaman o kadar acımasız değildim' diyerek BLOK3'ün şarkılarındaki sitemkar sevgili figürünün kendisi olduğu yorumlarına mesafe koydu.

Yani aradan yıllar geçmiş olsa da bir taraf şarkıların kime yazıldığını açıklamıyor, diğer taraf ise kendisine yazılmadığını düşünüyor...

Tam bu dosya yeniden kapanıyor derken Ağustos 2026'da ortaya öyle bir zamanlama çıktı ki sosyal medya eski sevgilileri yeniden yan yana getirdi.

Çünkü BLOK3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın doğum günleri arasında yalnızca iki gün var!

Çünkü BLOK3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın doğum günleri arasında yalnızca iki gün var!

Hikayenin bundan sonraki kısmını anlamak için önce takvimleri açmamız gerekiyor.

BLOK3, 15 Ağustos 2002 doğumlu. Nilsu Berfin Aktaş ise 17 Ağustos 1998 doğumlu. Yani eski sevgililerin doğum günlerinin arasında yalnızca iki gün bulunuyor.

BLOK3, 2026 yılında 15 Ağustos'ta 24. yaşını kutlarken Nilsu Berfin Aktaş da iki gün sonra, 17 Ağustos'ta 28 yaşına girdi.

İşte sosyal medyada ortalığı karıştıran paylaşım da tam olarak 17 Ağustos 2026'da, yani Nilsu Berfin Aktaş'ın doğum gününde geldi.

BLOK3, Instagram hikayesinde konserinden siyah-beyaz bir kare paylaştı. Fotoğrafın 13 Ağustos'taki İzmir Arena konserinde çekildiği belirtilirken kalabalığın içerisindeki bir pankart hemen dikkat çekti.

Pankartta, 'Çok güzel gülüyorsun, iyi ki doğdun canımın içi' yazıyordu.

Üstelik BLOK3 paylaşımının arkasına kendi şarkısı 'Çok Güzel Gülüyorsun'u eklemişti.

Eski sevgilinizin doğum günüyle aynı gün, üzerinde 'İyi ki doğdun canımın içi' yazan bir pankart ve arkasında 'Çok Güzel Gülüyorsun'...

Sosyal medyanın bunu tesadüf olarak geçiştirmesi pek mümkün olmadı!

BLOK3'ün paylaşımının Nilsu Berfin Aktaş'a doğum günü mesajı olduğu iddia edildi ancak işin bir de diğer tarafı vardı..

Tarihin tam olarak 17 Ağustos olması bu iddiayı güçlendiren en büyük detaydı. Üstelik pankartta doğrudan 'İyi ki doğdun' yazması ve seçilen şarkının romantik çağrışımı da birleşince birçok kullanıcı paylaşımı Nilsu Berfin Aktaş'a gönderme olarak yorumladı.

Fakat BLOK3 hayranlarının dikkat çektiği önemli bir detay vardı.

Paylaşılan fotoğraf ise 13 Ağustos'taki konserdendi. Dolayısıyla pankartın aslında Nilsu Berfin Aktaş için değil, doğum gününe iki gün kalan BLOK3 için bir hayran tarafından hazırlandığı savunuldu. Üstelik 'Çok güzel gülüyorsun' ifadesi de rapçinin kendi şarkısının adına doğrudan gönderme yapıyordu.

Bir tarafta 'Nilsu'nun doğum gününde böyle bir story tesadüf olamaz' diyenler, diğer tarafta 'Pankart zaten BLOK3'ün kendi doğum günü için hazırlanmış' diyenler derken sosyal medya ikiye bölündü.

O sırada Nilsu Berfin Aktaş ise doğum gününü Londra'da, dil eğitimi aldığı dönemde arkadaşlarıyla kutluyordu.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın