BLOK3'ün Eski Sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'ın Doğum Gününde Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
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Bir dönem magazin dünyasının en sürpriz çiftlerinden biri olan Nilsu Berfin Aktaş ve BLOK3'ün kısa süren aşkı, aradan yıllar geçmesine rağmen peşlerini bırakmıyor. Ayrılıklarının ardından BLOK3'ün şarkılarının Nilsu'ya yazıldığı iddiaları gündem olmuş, iki taraftan da zaman içerisinde dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Tam bu defter kapandı derken BLOK3'ün yaptığı bir paylaşım eski aşkı yeniden gündeme taşıdı. Üstelik paylaşımın tarihi, seçilen şarkı ve fotoğraftaki 'İyi ki doğdun canımın içi' yazılı pankart bir araya gelince ortalık iyice karıştı. Çünkü BLOK3 o kareyi tam da eski sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'ın doğum gününde paylaştı!
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Nilsu Berfin Aktaş ve BLOK3 aşkı başladığı günden bittiği güne kadar magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmuştu.
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Ayrılık bitti ama Nilsu-BLOK3 dosyası kapanmadı! Bu kez şarkılar ve yıllar sonra gelen açıklamalar konuşuldu.
Çünkü BLOK3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın doğum günleri arasında yalnızca iki gün var!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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