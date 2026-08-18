BLOK3'ün Eski Sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'ın Doğum Gününde Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Son yıllarda rap dünyasının en hızlı yükselen isimlerinden biri olan BLOK3, yani Hakan Aydın ile oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın yolları 2024 yılında kesişmişti. İkilinin birlikteliği ilk kez 14 Şubat 2024 Sevgililer Günü'nde yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıkmış, böylece bir süredir devam eden aşk iddiaları da doğrulanmıştı.

BLOK3'ün kısa süre sonra Nilsu Berfin Aktaş'la birlikte çekilen fotoğraflarını 'Yengenizle dump' notuyla paylaşmasıyla ilişki iyiden iyiye gözler önüne serildi. O dönem müzik dünyasının yükselen yıldızlarından biriyle ekranların popüler oyuncularından birinin bir araya gelmesi sosyal medyada da epey ses getirmişti.

Fakat büyük bir hızla başlayan ilişkinin ömrü beklenenden çok daha kısa oldu. Şubat ayının sonlarına doğru ikilinin birbirini sosyal medyada takipten çıkarması ve birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Ayrılığın ardından ortaya atılan en dikkat çekici iddia ise Nilsu Berfin Aktaş'ın o dönem rol aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisindeki bir sahneyle ilgiliydi. Aktaş'ın rol arkadaşı Eren Ören'le senaryo gereği öpüştüğü sahnenin BLOK3 cephesinde kıskançlık krizine neden olduğu öne sürüldü. Hatta rapçinin bu sahneyi 'aldatma' olarak değerlendirdiği ve ilişkinin bu nedenle sona erdiği dahi iddia edildi.

Ancak taraflar o dönem ayrılığın nedenini açık açık anlatmadı. Dolayısıyla 'öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldılar' iddiası hiçbir zaman doğrulanmış kesin bir bilgiye dönüşmedi.