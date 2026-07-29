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Canlı Yayında Gergin Anlar: Selçuk Geçer ve Can Özçelik Canlı Yayında Birbirine Girdi

Canlı Yayında Gergin Anlar: Selçuk Geçer ve Can Özçelik Canlı Yayında Birbirine Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2026 - 13:12
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Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun sunduğu Sözcü Masası programında canlı yayın sırasında Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik arasında tartışma çıktı. Tarafların gerginlik yaşadığı tartışmada Can Özçelik stüdyoyu terk etti.

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Stüdyoda gergin anlar

Stüdyoda gergin anlar

Can Özçelik ile Selçuk Geçer, Sözcü TV'de milletvekili maaşları üzerine canlı yayında tartıştı; seslerin yükselmesi sonrası Can Özçelik stüdyoyu terk etti. 'Terbiyesiz, gerizekalı' gibi hakaretler içeren gergin anlar sosyal medyada dikkat çekerken moderatör Simge Fıstıkoğlu da duruma tepki gösterdi.

O anlar böyle kaydedildi

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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