Canlı Yayında Gergin Anlar: Selçuk Geçer ve Can Özçelik Canlı Yayında Birbirine Girdi
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Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun sunduğu Sözcü Masası programında canlı yayın sırasında Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik arasında tartışma çıktı. Tarafların gerginlik yaşadığı tartışmada Can Özçelik stüdyoyu terk etti.
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Stüdyoda gergin anlar
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O anlar böyle kaydedildi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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