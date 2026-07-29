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Karadağ'ın Türk Vatandaşlarına Vize Kararı Sonrası Avrupa'da Vizesiz Gidilebilecek 10 Ülke Kaldı

Karadağ'ın Türk Vatandaşlarına Vize Kararı Sonrası Avrupa'da Vizesiz Gidilebilecek 10 Ülke Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 09:18
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Avrupa Birliği'ne katılım çalışmaları doğrultusunda vize rejimini güncelleyen Karadağ, Kasım 2026 itibarıyla Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getireceğini açıkladı. Karadağ'ın bu adımıyla birlikte, Türk pasaportu veya çipli kimlik kartıyla Avrupa genelinde vizesiz ziyaret edilebilen ülke sayısı 10'a geriledi.

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Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği (AB) katılım süreci kapsamında vize politikalarını birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmek amacıyla Türkiye vatandaşlarına vize zorunluluğu getiriyor.

Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği (AB) katılım süreci kapsamında vize politikalarını birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmek amacıyla Türkiye vatandaşlarına vize zorunluluğu getiriyor.

Kasım 2026'da tam olarak yürürlüğe girecek olan bu kararla birlikte, Romanya ve Hırvatistan örneklerinde olduğu gibi bir AB aday ülkesi daha Türkiye'ye yönelik vize muafiyetini sonlandırmış oldu.

Karadağ'ın muafiyeti kaldırmasıyla birlikte, Türk vatandaşlarının pasaportla veya yeni tip T.C. kimlik kartıyla vizesiz seyahat edebildiği 10 ülke şu şekilde sıralandı: 

Arnavutluk (Vizesiz) 

Bosna-Hersek (Vizesiz) 

Kosova (Vizesiz) 

Kuzey Makedonya (Vizesiz) 

Sırbistan (Vizesiz ve kimlik kartıyla geçiş) 

Moldova (Vizesiz ve kimlik kartıyla geçiş) 

Ukrayna (Vizesiz ve kimlik kartıyla geçiş) 

Belarus (Beyaz Rusya) (Vizesiz) 

Gürcistan (Vizesiz ve kimlik kartıyla geçiş) 

Azerbaycan (Vizesiz ve kimlik kartıyla geçiş)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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