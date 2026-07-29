Karadağ'ın Türk Vatandaşlarına Vize Kararı Sonrası Avrupa'da Vizesiz Gidilebilecek 10 Ülke Kaldı
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Avrupa Birliği'ne katılım çalışmaları doğrultusunda vize rejimini güncelleyen Karadağ, Kasım 2026 itibarıyla Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getireceğini açıkladı. Karadağ'ın bu adımıyla birlikte, Türk pasaportu veya çipli kimlik kartıyla Avrupa genelinde vizesiz ziyaret edilebilen ülke sayısı 10'a geriledi.
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Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği (AB) katılım süreci kapsamında vize politikalarını birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmek amacıyla Türkiye vatandaşlarına vize zorunluluğu getiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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