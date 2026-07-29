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"Çimlere Uzanıp Günah İşleyelim": Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Öğretim Üyesinden Öğrencisine Taciz

"Çimlere Uzanıp Günah İşleyelim": Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Öğretim Üyesinden Öğrencisine Taciz

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 08:57
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde mide bulandıran bir taciz skandalı patlak verdi. Daha önce 38 öğrencinin şikayetiyle üç kez uzaklaştırma alan ve son olarak bir kız öğrenciye ahlaksız teklifte bulunduğu için nisan ayında ihraç edilen öğretim görevlisi, mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Öğrenciler güven duyulmayan bu kararı protesto ederek dersleri boykot etmeye hazırlanırken, iade kararını veren hakimin aynı bölümde ders vermeye hazırlandığı iddiası ortalığı daha da karıştırdı.

İddiaya göre; öğretim görevlisi öğrencisine 'Bugün keyfin yok gibi baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim' dedi.

Kaynak: Ümit Erkan Demircan / SABAH

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, eğitim camiasını derinden sarsan ve öğrencileri büyük bir endişeye sürükleyen inanılmaz bir adli ve idari krize sahne oluyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, eğitim camiasını derinden sarsan ve öğrencileri büyük bir endişeye sürükleyen inanılmaz bir adli ve idari krize sahne oluyor.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan ve hakkında peş peşe cinsel taciz suçlamaları bulunan öğretim görevlisi O.S., YÖK tarafından meslekten ihraç edilmesine rağmen tartışmalı bir mahkeme kararıyla yeniden kampüse dönmeye hak kazandı. Bu gelişme üzerine büyük bir şok yaşayan öğrenciler, güvenliklerinden endişe duyduklarını belirterek yeni eğitim-öğretim yılında söz konusu şahsın derslerine girmeme kararı aldı.

Olaylar zincirini geri dönülmez bir noktaya taşıyan son vaka, G.N.İ. isimli kız öğrencinin savcılığa gitmesiyle gün yüzüne çıktı. İddialara göre O.S., uzaktan eğitim döneminde boş bir sınıfta karşılaştığı öğrenciyi kitaplarını verme bahanesiyle kişisel odasına çağırdı. Odada öğrenciye psikolojik analizler yapmaya kalkışan ve rüya tabirlerinden bahseden şüpheli akademisyen, kısa süre sonra asıl niyetini belli etti. Eşinden yeni boşandığı belirtilen öğretim görevlisi, genç kıza kırlara gidip çimlere uzanmayı ve birlikte günah işlemeyi teklif etti. Büyük bir korkuyla odadan kaçan öğrenci, günler sonra aynı kişinin koridorda yanına yaklaşıp omzuna dokunarak kendisini sözlü ve fiziki olarak taciz etmeye devam etmesi üzerine soluğu savcılıkta aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, şüpheli şahsın ne kadar kabarık ve karanlık bir geçmişi olduğunu gözler önüne serdi. O.S.'nin 2018 ve 2019 yılları arasında tam 38 farklı kız öğrencinin şikayetine konu olduğu ve bu nedenle daha önce üç defa görevden uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı. Üstelik aynı akademisyen hakkında dini değerleri aşağılamak suçundan da ayrı bir adli sürecin yürütüldüğü belirlendi. Tüm bu ağır tablonun ve büyüyen tepkilerin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) devreye girerek 24 Nisan 2026 tarihinde cinsel taciz suçlamasıyla şahsın üniversiteyle ilişiğini tamamen kesti.

Ancak mağdur öğrencilere rahat bir nefes aldıran bu ihraç kararı çok uzun ömürlü olmadı. O.S.'nin Çanakkale İdare Mahkemesi'ne taşıdığı itiraz dosyası geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Mahkeme heyeti, şüpheli akademisyene yakınlığıyla bilinen ve onun lehine ifade veren bazı öğrencilerin beyanlarını yeterli görerek YÖK'ün ihraç kararı için yürütmeyi durdurma hükmü verdi. YÖK bu karara hızla itiraz ederken, fakültede ipler tamamen koptu. Daha önce defalarca aynı suçtan uzaklaştırılmış birinin tekrar karşılarına çıkarılmasına isyan eden öğrenciler, can güvenliklerinin olmadığını belirterek boykot başlattı. Krizin boyutunu ve şüpheleri daha da artıran son iddia ise yürütmeyi durdurma kararına imza atan Mahkeme Başkanı S.A. hakkında oldu. Kararı veren hakimin, çok yakında aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans öğrencilerine İdari Yargı Uygulamaları dersi vermeye hazırlandığı öne sürüldü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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