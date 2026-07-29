"Çimlere Uzanıp Günah İşleyelim": Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Öğretim Üyesinden Öğrencisine Taciz
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde mide bulandıran bir taciz skandalı patlak verdi. Daha önce 38 öğrencinin şikayetiyle üç kez uzaklaştırma alan ve son olarak bir kız öğrenciye ahlaksız teklifte bulunduğu için nisan ayında ihraç edilen öğretim görevlisi, mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Öğrenciler güven duyulmayan bu kararı protesto ederek dersleri boykot etmeye hazırlanırken, iade kararını veren hakimin aynı bölümde ders vermeye hazırlandığı iddiası ortalığı daha da karıştırdı.
İddiaya göre; öğretim görevlisi öğrencisine 'Bugün keyfin yok gibi baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim' dedi.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, eğitim camiasını derinden sarsan ve öğrencileri büyük bir endişeye sürükleyen inanılmaz bir adli ve idari krize sahne oluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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