"Çimlere Uzanıp Günah İşleyelim": Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Öğretim Üyesinden Öğrencisine Taciz

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan ve hakkında peş peşe cinsel taciz suçlamaları bulunan öğretim görevlisi O.S., YÖK tarafından meslekten ihraç edilmesine rağmen tartışmalı bir mahkeme kararıyla yeniden kampüse dönmeye hak kazandı. Bu gelişme üzerine büyük bir şok yaşayan öğrenciler, güvenliklerinden endişe duyduklarını belirterek yeni eğitim-öğretim yılında söz konusu şahsın derslerine girmeme kararı aldı.

Olaylar zincirini geri dönülmez bir noktaya taşıyan son vaka, G.N.İ. isimli kız öğrencinin savcılığa gitmesiyle gün yüzüne çıktı. İddialara göre O.S., uzaktan eğitim döneminde boş bir sınıfta karşılaştığı öğrenciyi kitaplarını verme bahanesiyle kişisel odasına çağırdı. Odada öğrenciye psikolojik analizler yapmaya kalkışan ve rüya tabirlerinden bahseden şüpheli akademisyen, kısa süre sonra asıl niyetini belli etti. Eşinden yeni boşandığı belirtilen öğretim görevlisi, genç kıza kırlara gidip çimlere uzanmayı ve birlikte günah işlemeyi teklif etti. Büyük bir korkuyla odadan kaçan öğrenci, günler sonra aynı kişinin koridorda yanına yaklaşıp omzuna dokunarak kendisini sözlü ve fiziki olarak taciz etmeye devam etmesi üzerine soluğu savcılıkta aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, şüpheli şahsın ne kadar kabarık ve karanlık bir geçmişi olduğunu gözler önüne serdi. O.S.'nin 2018 ve 2019 yılları arasında tam 38 farklı kız öğrencinin şikayetine konu olduğu ve bu nedenle daha önce üç defa görevden uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı. Üstelik aynı akademisyen hakkında dini değerleri aşağılamak suçundan da ayrı bir adli sürecin yürütüldüğü belirlendi. Tüm bu ağır tablonun ve büyüyen tepkilerin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) devreye girerek 24 Nisan 2026 tarihinde cinsel taciz suçlamasıyla şahsın üniversiteyle ilişiğini tamamen kesti.

Ancak mağdur öğrencilere rahat bir nefes aldıran bu ihraç kararı çok uzun ömürlü olmadı. O.S.'nin Çanakkale İdare Mahkemesi'ne taşıdığı itiraz dosyası geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Mahkeme heyeti, şüpheli akademisyene yakınlığıyla bilinen ve onun lehine ifade veren bazı öğrencilerin beyanlarını yeterli görerek YÖK'ün ihraç kararı için yürütmeyi durdurma hükmü verdi. YÖK bu karara hızla itiraz ederken, fakültede ipler tamamen koptu. Daha önce defalarca aynı suçtan uzaklaştırılmış birinin tekrar karşılarına çıkarılmasına isyan eden öğrenciler, can güvenliklerinin olmadığını belirterek boykot başlattı. Krizin boyutunu ve şüpheleri daha da artıran son iddia ise yürütmeyi durdurma kararına imza atan Mahkeme Başkanı S.A. hakkında oldu. Kararı veren hakimin, çok yakında aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans öğrencilerine İdari Yargı Uygulamaları dersi vermeye hazırlandığı öne sürüldü.