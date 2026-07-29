Uzak Şehir'e Sürpriz Transfer! Yeni Sezonda Dengeleri Değiştirecek İsim Geliyor
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Uzak Şehir'in merakla beklenen üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı dizinin kadrosuna ünlü oyuncu dahil oldu. Uzak Şehir'deki Ufuk karakteri şimdiden merak yarattı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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Başarılı oyuncu Mehmet Korhan Fırat, Uzak Şehir'in oyuncu kadrosuna katıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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