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Uzak Şehir'e Sürpriz Transfer! Yeni Sezonda Dengeleri Değiştirecek İsim Geliyor

Uzak Şehir'e Sürpriz Transfer! Yeni Sezonda Dengeleri Değiştirecek İsim Geliyor

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2026 - 16:32
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Uzak Şehir'in merakla beklenen üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı dizinin kadrosuna ünlü oyuncu dahil oldu. Uzak Şehir'deki Ufuk karakteri şimdiden merak yarattı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

AyNa Yapım imzalı dizide ayrılan oyuncuların ardından kadroya katılacak yeni isimler merak edilirken, ekibe dahil olan ilk oyunculardan biri belli oldu.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrol olduğu Uzak Şehir'in sezon finalinde Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu kadroya veda ederken geçtiğimiz günlerde Ceren Moray'ın dizden ayrıldığı açıklanmıştı. Uzak Şehir'deki ayrılıkların ardından şimdi de kadroya dahil olan isim belli oldu.

Başarılı oyuncu Mehmet Korhan Fırat, Uzak Şehir'in oyuncu kadrosuna katıldı.

Başarılı oyuncu Mehmet Korhan Fırat, Uzak Şehir'in oyuncu kadrosuna katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu Mehmet Korhan Fırat, Uzak Şehir'in yeni sezonunda Ufuk karakterine hayat verecek. 

Mehmet Korhan Fırat'ın canlandıracağı Ufuk karakteriyle ilgili ilk kulis bilgileri de gelmeye başladı. Kulislerde konuşulanlara göre Ufuk, Albora Ailesi'ne yakın sürpriz bir isim olarak hikayeye dahil olacak. Karakterin yeni sezonda dengeleri nasıl değiştireceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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