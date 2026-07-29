Taşacak Bu Deniz'in Yeni Rakibi Sevdam Karadeniz'de Yeni Kriz: 3. Kez Başrol Diziden Ayrıldı!
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Taşacak Bu Deniz'e yeni sezonda rakip olmayı amaçlayan ve çekimleri Trabzon'da başlayan Sevdam Karadeniz'de kriz bitmiyor. Diziye ilk olarak Aslıhan Malbora ve Emre Bey başrol olarak seçilmişti. Ünlü isimler dizi sete çıkmadan diziden ayrılmışlardı. Yeni başroller Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce olmuş ve dizi de sete çıkmıştı. Ancak Damlasu İkizoğlu, çekimleri başlayan diziden ayrıldı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sevdam Karadeniz yayın hayatına başlamadan ayrılık krizleriyle boğuşuyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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