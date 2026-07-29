Taşacak Bu Deniz'in Yeni Rakibi Sevdam Karadeniz'de Yeni Kriz: 3. Kez Başrol Diziden Ayrıldı!

NOW TV'de yayınlanması planlanan Sevdam Karadeniz dizisinin Taşacak Bu Deniz'in en büyük rakibi olması bekleniyordu. Çekimleri Trabzon'da başlayan dizi, senaryosuyla anılmaya başlamadan büyük krizlerle savaşmak zorunda kaldı. Diziye önce Aslıhan Malbora ve Emre Bey başrol olarak seçildi. Ancak her iki oyuncu da dizi sete çıkmadan önce projeden çekildi. Daha sonra Hivda Zizan Alp'in diziden ayrıldığı öğrenildi. Çekimleri 18 Temmuz'da Trabzon'da başlayan Sevdam Karadeniz'de son başrol de diziden ayrıldı. Damlasu İkizoğlu'nun diziden ayrıldığı ve yerine yeni bir oyuncu arandığı öğrenildi.