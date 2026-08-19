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Kedilerin Gece Çıldırmasının Ardındaki 6 Şaşırtıcı Neden: Sizi de Uyutmuyorlar!

Kedilerin Gece Çıldırmasının Ardındaki 6 Şaşırtıcı Neden: Sizi de Uyutmuyorlar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 12:44
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Gece tam uykunun en tatlı yerindesinizdir. Bir anda üzerinizden uçan, koridorda son sürat koşan ya da yüzünüzü patisiyle dürten bir gölgeyle gözlerinizi açarsınız. Kedilerle yaşayanların büyük bölümü bu sahneye yabancı değil. 

Peki gün boyunca koltuğun üzerinde mışıl mışıl uyuyan kediniz, hava karardığında neden bir anda evin en hareketli canlısına dönüşüyor? 

İşte, kedilerin gece çok hareketli olmalarının 6 nedeni! 

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1. "Gececi" Değil, "Alacakaranlık" Canlısıdırlar

1. "Gececi" Değil, "Alacakaranlık" Canlısıdırlar

Kediler hakkında en yaygın yanlışlardan biri onların gececi (nocturnal) canlılar olduğudur. Biyolojik literatürde ise kediler 'crepuscular', yani alacakaranlık canlısı olarak tanımlanır. 

Doğadaki ataları, avlanmak için havanın ne tam aydınlık ne de tam karanlık olduğu gün doğumu (şafak) ve gün batımı (alacakaranlık) saatlerini tercih eder. Evcil kedileriniz de genetik mirası gereği güneş batarken veya doğarken içgüdüsel bir uyanıklık ve avlanma dürtüsü yaşar.

2. Gün Boyu Uyudu, Enerjisini Gece Harcamaya Başladı

2. Gün Boyu Uyudu, Enerjisini Gece Harcamaya Başladı

Evcil kediler günün ortalama 12 ila 16 saatini uyuyarak veya dinlenerek geçirir. Siz işte, okulda veya günlük koşturmacanızdayken evde yalnız kalan kedi, zihinsel ve fiziksel uyarandan yoksun kalır. Gündüz harcanamayan tüm bu enerji ise akşam siz eve gelip ortam sakinleştiğinde patlamaya hazır bir bomba gibi birikir.

Sonuç mu? Siz yatmaya hazırlanırken kediniz için oyun saati yeni başlamış olabilir.

3. Küçük Bir Ses Bile Avlanma Dürtüsünü Tetikleyebilir

3. Küçük Bir Ses Bile Avlanma Dürtüsünü Tetikleyebilir

Gece evdeki televizyon sesleri kesilir, ışıklar söner ve insan hareketliliği biter. Tam da bu anda kedinizin hassas duyuları devreye girer. Dışarıdan gelen hafif bir rüzgar sesi, duvardaki bir gölge veya buzdolabının tıkırtısı bile kedinizin avcılık genlerini tetikler. Düşük ışıkta insanlardan çok daha iyi gören gözleri sayesinde gece ortamı onlar için dev bir oyun alanına dönüşür.

Bu nedenle sizin için sıradan görünen bir ses veya hareket, kediniz için 'Takip etmem gereken bir şey var' anlamına gelebilir.

4. O Meşhur Gece Koşturmalarının Bir Adı Var: Zoomies

4. O Meşhur Gece Koşturmalarının Bir Adı Var: Zoomies

Kedilerin gece aniden koridorda bir o yana bir bu yana deli gibi koşuşturmasının bilimsel bir adı var: FRAPs (Frenetic Random Activity Periods - Çılgınca Rastgele Aktivite Dönemleri)

Halk arasında 'Zoomies' denilen bu durum, vücutta biriken statik enerjinin birkaç dakikalık yoğun bir fiziksel patlamayla dışarı atılmasıdır. Tamamen sağlıklı ve doğal bir süreçtir. Yani gece yarısı başlayan o meşhur yarış, çoğu zaman kedinizin size karşı kişisel bir savaş ilan ettiği anlamına gelmiyor.

5. Beslenme ve Oyun Saatleri Gece Hareketliliğini Etkileyebilir

5. Beslenme ve Oyun Saatleri Gece Hareketliliğini Etkileyebilir

Kedilerin doğasında 'Avlan - Ye - Temizlen - Uyu' döngüsü yer alır. Eğer kedinizin son akşam yemeğini çok erken saatlerde veriyorsanız, gece yarısı kan şekeri düşebilir ve avlanma arayışına girebilir. Mutfakta dolaşma, mama kabını kurcalama veya sizi uyandırma çabaları çoğu zaman bu açlık hissinden kaynaklanır.

Bu nedenle kedinizin oyun ve beslenme rutinini gün içine dengeli şekilde yaymak, gece hareketliliğinin azalmasına yardımcı olabilir.

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6. Sizi Uyandırınca İstediğini Elde Ettiğini Öğrenmiş Olabilir

6. Sizi Uyandırınca İstediğini Elde Ettiğini Öğrenmiş Olabilir

Kediniz sizi özlemiş olabilir! Bütün gün yalnız kalan dostunuz için gece sizin yatağa girmeniz, ona odaklandığınız an anlamına gelebilir. Sizi uyandırdığında ise ona kızıyor, konuşuyor, yatağınızdan kalkıyor veya mama veriyor musunuz? İşte kediniz için bunların hepsi birer etkileşim. Olumsuz dahi olsa ilgiyi üzerine çektiğini fark eden kedi, bu davranışı her gece tekrarlamaya başlar.

Bu yüzden gece sizi uyandıran davranışlar bazen kedinizin ilgi aramasından çok, hangi davranışın sizi harekete geçirdiğini öğrenmesiyle ilgili olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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