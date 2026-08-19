Kedilerin Gece Çıldırmasının Ardındaki 6 Şaşırtıcı Neden: Sizi de Uyutmuyorlar!
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Gece tam uykunun en tatlı yerindesinizdir. Bir anda üzerinizden uçan, koridorda son sürat koşan ya da yüzünüzü patisiyle dürten bir gölgeyle gözlerinizi açarsınız. Kedilerle yaşayanların büyük bölümü bu sahneye yabancı değil.
Peki gün boyunca koltuğun üzerinde mışıl mışıl uyuyan kediniz, hava karardığında neden bir anda evin en hareketli canlısına dönüşüyor?
İşte, kedilerin gece çok hareketli olmalarının 6 nedeni!
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1. "Gececi" Değil, "Alacakaranlık" Canlısıdırlar
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2. Gün Boyu Uyudu, Enerjisini Gece Harcamaya Başladı
3. Küçük Bir Ses Bile Avlanma Dürtüsünü Tetikleyebilir
4. O Meşhur Gece Koşturmalarının Bir Adı Var: Zoomies
5. Beslenme ve Oyun Saatleri Gece Hareketliliğini Etkileyebilir
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6. Sizi Uyandırınca İstediğini Elde Ettiğini Öğrenmiş Olabilir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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