Kedilerin Gece Çıldırmasının Ardındaki 6 Şaşırtıcı Neden: Sizi de Uyutmuyorlar!

Gece tam uykunun en tatlı yerindesinizdir. Bir anda üzerinizden uçan, koridorda son sürat koşan ya da yüzünüzü patisiyle dürten bir gölgeyle gözlerinizi açarsınız. Kedilerle yaşayanların büyük bölümü bu sahneye yabancı değil.

Peki gün boyunca koltuğun üzerinde mışıl mışıl uyuyan kediniz, hava karardığında neden bir anda evin en hareketli canlısına dönüşüyor?

İşte, kedilerin gece çok hareketli olmalarının 6 nedeni!

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