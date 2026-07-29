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Daha 17 İlk 5'e Girdi: Son 8 Yılın En Çok İzlenen Yaz Dizileri Belli Oldu!

Daha 17 İlk 5'e Girdi: Son 8 Yılın En Çok İzlenen Yaz Dizileri Belli Oldu!

yerli dizi Reyting Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2026 - 11:48
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Son 8 yılın yaz dizileri mercek altına alındı. 2018-2026 döneminin TOTAL reyting ortalamalarına göre hazırlanan listede Erkenci Kuş zirvede yer alırken, Daha 17 ilk 5'e girmeyi başardı. Bu yazın dikkat çeken yapımlarından Altı Üstü İstanbul da listeye adını yazdırdı.

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2018-2026 yılları arasında ekrana gelen yaz dizilerinin reyting performansı belli oldu.

2018-2026 yılları arasında ekrana gelen yaz dizilerinin reyting performansı belli oldu.

Son sekiz yılın TOTAL reyting ortalamalarına göre zirvede, Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş yer aldı.

9,18 reyting ortalamasına ulaşan Erkenci Kuş, son sekiz yılın en çok izlenen yaz dizisi olmayı başarırken, Sen Çal Kapımı ikinci, Afili Aşk ise üçüncü sırada yer aldı.

Daha 17, son 8 yıllık reytinglerde ilk 5'e girdi!

Daha 17, son 8 yıllık reytinglerde ilk 5'e girdi!

Listenin dikkat çeken yapımlarından biri de Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 oldu. 8,19 reyting ortalaması elde eden dizi, son sekiz yılın en çok izlenen yaz dizileri arasında 4. sıraya yerleşerek ilk beşe girmeyi başardı.

Öte yandan bu yaz izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul da 6,70 reyting ortalamasıyla listeye 6. sıradan giriş yaptı.

İşte 2018-2026 Yıllarında TOTAL Grubunda En Çok İzlenen Yaz Dizileri

1) Erkenci Kuş 9,18

2) Sen Çal Kapımı 8,82

3) Afili Aşk 8,39

4) Daha 17 8,19

5) Kalp Yarası 7,06

6) Altı Üstü İstanbul 6,70

7) Her Yerde Sen 6,53

8) Aşk Mantık İntikam 6,46

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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