Daha 17 İlk 5'e Girdi: Son 8 Yılın En Çok İzlenen Yaz Dizileri Belli Oldu!

Listenin dikkat çeken yapımlarından biri de Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 oldu. 8,19 reyting ortalaması elde eden dizi, son sekiz yılın en çok izlenen yaz dizileri arasında 4. sıraya yerleşerek ilk beşe girmeyi başardı.

Öte yandan bu yaz izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul da 6,70 reyting ortalamasıyla listeye 6. sıradan giriş yaptı.

İşte 2018-2026 Yıllarında TOTAL Grubunda En Çok İzlenen Yaz Dizileri

1) Erkenci Kuş 9,18

2) Sen Çal Kapımı 8,82

3) Afili Aşk 8,39

4) Daha 17 8,19

5) Kalp Yarası 7,06

6) Altı Üstü İstanbul 6,70

7) Her Yerde Sen 6,53

8) Aşk Mantık İntikam 6,46