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ATV Dizisi Altı Üstü İstanbul'a Yurt Dışından Büyük İlgi! 20 Ülkede Yayınlanacak

ATV Dizisi Altı Üstü İstanbul'a Yurt Dışından Büyük İlgi! 20 Ülkede Yayınlanacak

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2026 - 11:15
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ATV'nin dikkat çeken dizisi Altı Üstü İstanbul, yurt dışında da ilgi görmeye başladı. Noor Play ile yapılan anlaşma sayesinde dizi, Türkiye yayınıyla eş zamanlı olarak 20 ülkede izleyiciyle buluşacak.

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ATV'nin yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, yurt dışında tam 20 ülkeye satıldı.

ATV'nin yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, yurt dışında tam 20 ülkeye satıldı.

ATV'nin ilgi gören dizisi Altı Üstü İstanbul, yurt dışındaki yolculuğunu sürdürüyor. ATV Distribution tarafından uluslararası pazara sunulan dizi, Ortadoğu'nun önde gelen dijital platformlarından Noor Play tarafından satın alındı.

Anlaşma kapsamında Altı Üstü İstanbul (Different Lives), Türkiye'deki yayın takvimiyle eş zamanlı olarak 20 ülkede izleyiciyle buluşacak.

Haziran ayında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi, ilk bölümünden itibaren elde ettiği başarılı reyting performansıyla sezonun öne çıkan yapımları arasına adını yazdırdı. İstanbul'un farklı yaşamlarını ve mücadelelerini merkezine alan hikâyesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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