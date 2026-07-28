Uzak Şehir'in İtalya Reytingleri Gündem Oldu! En Yüksek Share Oranına Ulaştı
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Türkiye'de reyting rekorları kıran Uzak Şehir, yurt dışında da başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak Kolombiya'da yayın hayatına başlayan fenomen dizi, İtalya'da ise yüzde 26,6 share oranıyla günün en yüksek izlenme payına ulaşan dizi olmayı başardı.
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı buluşturan Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısının ardından yurt dışındaki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Uzak Şehir, İtalya'da reytinglerde zirveye oynadı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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