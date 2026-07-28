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Uzak Şehir'in İtalya Reytingleri Gündem Oldu! En Yüksek Share Oranına Ulaştı

Uzak Şehir'in İtalya Reytingleri Gündem Oldu! En Yüksek Share Oranına Ulaştı

Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.07.2026 - 17:54
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Türkiye'de reyting rekorları kıran Uzak Şehir, yurt dışında da başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak Kolombiya'da yayın hayatına başlayan fenomen dizi, İtalya'da ise yüzde 26,6 share oranıyla günün en yüksek izlenme payına ulaşan dizi olmayı başardı.

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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı buluşturan Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısının ardından yurt dışındaki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı buluşturan Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısının ardından yurt dışındaki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Far Away adıyla uluslararası pazara sunulan fenomen dizi, dünyanın birçok ülkesine satılırken son olarak Kolombiya'da da izleyiciyle buluştu. Dizinin yurt dışındaki başarısı bununla da sınırlı kalmadı.

Haziran ayından bu yana İtalya'da yayınlanan Uzak Şehir, reytinglerde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Reyting uzmanının X hesabından paylaştığı verilere göre dizinin 27 Temmuz akşamı yayınlanan bölümü, günün en yüksek share oranına ulaşan dizisi oldu.

Uzak Şehir, İtalya'da reytinglerde zirveye oynadı!

Uzak Şehir, İtalya'da reytinglerde zirveye oynadı!

Yüzde 26,6 share elde eden Uzak Şehir, günlük izlenme sıralamasında ise üçüncü sırada yer aldı. Dizinin uluslararası başarısı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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