Alp Navruz, TRT Dizisi Nizamülmülk İçin İmaj Yeniledi, Son Hali Gündem Oldu

TRT Tabii'nin büyük merak uyandıran yeni dizisi Altın Çağ Nizamülmülk'te Melikşah Sultan karakterine hayat vermeye hazırlanan Alp Navruz, rolü için imajını yeniledi.

Tarihi bir karakteri canlandırmaya hazırlanırken sakal bırakan başarılı oyuncunun yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çekimlerine yoğun tempoda devam eden Navruz, set arasını fırsat bilerek Fethiye'de kısa bir tatil yaptı.

Melikşah rolü için uzattığı sakallarıyla dikkat çeken oyuncu, tatilden paylaştığı karelerle takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Alp Navruz'un yeni imajı beğeni toplarken, tarihi karaktere nasıl hayat vereceği de şimdiden merak edilmeye başlandı.