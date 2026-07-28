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Alp Navruz, TRT Dizisi Nizamülmülk İçin İmaj Yeniledi, Son Hali Gündem Oldu

Alp Navruz, TRT Dizisi Nizamülmülk İçin İmaj Yeniledi, Son Hali Gündem Oldu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.07.2026 - 16:00 Son Güncelleme: 28.07.2026 - 16:01
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TRT Tabii'nin yeni dizisi Altın Çağ Nizamülmülk için kamera karşısına geçen Alp Navruz, Melikşah Sultan rolü için imajını değiştirdi. Sakallı yeni görünümüyle sosyal medyada gündem olan oyuncu, çekimlere kısa bir ara vererek Fethiye tatilinden paylaştığı karelerle de ilgi odağı oldu.

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Alp Navruz, başrolünde yer aldığı yeni TRT dizisi için imajını yeniledi.

Alp Navruz, başrolünde yer aldığı yeni TRT dizisi için imajını yeniledi.

TRT Tabii'nin büyük merak uyandıran yeni dizisi Altın Çağ Nizamülmülk'te Melikşah Sultan karakterine hayat vermeye hazırlanan Alp Navruz, rolü için imajını yeniledi.

Tarihi bir karakteri canlandırmaya hazırlanırken sakal bırakan başarılı oyuncunun yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çekimlerine yoğun tempoda devam eden Navruz, set arasını fırsat bilerek Fethiye'de kısa bir tatil yaptı.

Melikşah rolü için uzattığı sakallarıyla dikkat çeken oyuncu, tatilden paylaştığı karelerle takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Alp Navruz'un yeni imajı beğeni toplarken, tarihi karaktere nasıl hayat vereceği de şimdiden merak edilmeye başlandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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