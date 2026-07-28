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NOW'dan Yeni Dizi Atağı! Yeni Sezonda Yayınlanacak Dizi Sayısı 7'ye Yükseldi

NOW'dan Yeni Dizi Atağı! Yeni Sezonda Yayınlanacak Dizi Sayısı 7'ye Yükseldi

yerli dizi Halef: Köklerin Çağrısı Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.07.2026 - 18:37
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Yeni sezonda Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın ikinci sezonlarını ekrana getirecek olan NOW, dizi yatırımlarını sürdürüyor. Vahide Perçin'in başrolünde yer alacağı Centilmen dizisinin de duyurulmasıyla kanalın yeni sezon için hazırladığı proje sayısı 7'ye yükseldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonda Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin 2. sezonlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan NOW, yeni projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Yeni sezonda Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin 2. sezonlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan NOW, yeni projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

NOW, daha önce Ömür Usta, Anne Yarısı, Sevdam Karadeniz ve Uğur Güneş'in başrolünde yer alacağı Adana Ayazı dizilerini duyurmuştu. Şimdi ise yeni bir projeyi daha yayın listesine ekledi.

Vahide Perçin'li yeni dizi "Centilmen" NOW'da yayınlanacak.

Vahide Perçin'li yeni dizi "Centilmen" NOW'da yayınlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin'in başrolünü üstleneceği Centilmen dizisinin ekran adresi NOW oldu. Geçtiğimiz haftalarda MF Yapım ile anlaşma sağlayan usta oyuncunun yeni projesi, güçlü bir aile çatışmasını konu alacak.

Oyuncu görüşmeleri devam eden dizinin yönetmen koltuğunda Kirli Sepeti, Yasak Elma ve Baraj gibi yapımları yöneten Ece Erdek Koçoğlu oturacak.

Centilmen'in de eklenmesiyle birlikte NOW, yeni sezon için hazırladığı dizi sayısını 7'ye çıkardı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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