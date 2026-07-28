NOW'dan Yeni Dizi Atağı! Yeni Sezonda Yayınlanacak Dizi Sayısı 7'ye Yükseldi
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Yeni sezonda Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın ikinci sezonlarını ekrana getirecek olan NOW, dizi yatırımlarını sürdürüyor. Vahide Perçin'in başrolünde yer alacağı Centilmen dizisinin de duyurulmasıyla kanalın yeni sezon için hazırladığı proje sayısı 7'ye yükseldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonda Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin 2. sezonlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan NOW, yeni projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
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Vahide Perçin'li yeni dizi "Centilmen" NOW'da yayınlanacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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