Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" Seçildi
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki Ömer karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Kılıç, uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti. Başarılı oyuncu, Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' seçildi ve ödülünü almak için 31 Temmuz'da Beyrut'a gidecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezondur Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç, uluslararası bir başarıya daha imza attı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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