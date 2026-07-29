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Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" Seçildi

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" Seçildi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2026 - 10:30
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki Ömer karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Kılıç, uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti. Başarılı oyuncu, Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' seçildi ve ödülünü almak için 31 Temmuz'da Beyrut'a gidecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezondur Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç, uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezondur Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç, uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Beyrut Uluslararası Ödülleri (BIAF) kapsamında 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Barış Kılıç, 31 Temmuz'da düzenlenecek görkemli törende ödülünü almak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

Ortadoğu'nun en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde daha önce Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Barış Arduç ve Meryem Uzerli gibi birçok Türk oyuncu da ödüle layık görülmüştü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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